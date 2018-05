Mainekas investeerimispank tunnistab: patsiente ei tohi päris terveks ravida, see ei toeta ravimifirmade äri

Haigete päriselt terveks ravimine ei ole jätkusuutlik ärimudel ning neile mõningase leevenduse pakkumine on palju parem äri, tõdevad investeerimispanga Goldman Sachs analüütikud investoritele ja klientidele saadetud ülevaates.

„Kas patsientide terveks ravimine on jätkusuutlik ärimudel?“, küsisid maailma suuruselt viienda panga analüütikud investoritele ja klientidele saadetud raportis Genoomi revolutsioon, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Geeniteraapia kõige atraktiivsem eesmärk on võimalus ravida ühe süstlaliigutusega inimene terveks. „Siiski, selline võimalus on käibe seisukohalt oluliselt vastupidine väljavaade, kui pidev haiguste ravi,“ kirjutas investeerimispanga analüütik Salveen Richter. „Samal ajal kui see väljavaade on patsientide ja ühiskonna jaoks ülisuure väärtusega, siis jätkusuutlikku rahavoogu lootvatele genoomimeditsiini arendajate võib see olla probleem,“ lisab ta.

Richter tõi näiteks Gilead Sciencesi C-hepatiidi ravi, mille tõhususe määr on üle 90 protsendi. Ravimi välja töötanud firma müük saavutas USAs oma tipu 2015. aastal, mil see oli 12,5 miljardit dollarit. Sellest ajast on käive aga vähenenud. Goldmani hinnangul saab see tänavu olema vähem kui neli miljardit dollarit.

Viirushaiguste nagu C-hepatiit korral vähendab olemasolevate patsientide terveks ravimine ka haiguste levikut ning sellega uute patsientide pealevoolu ning langeb ka hind.