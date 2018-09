Mainekas uurimiskeskus langetas Euroopa suurima majanduse ootusi ning tõi välja peamised riskid

Selle aasta sisemajanduse kogutoodangu (SKT) kasvuks ootab Saksamaa üks juhtivaid majandusuuringute keskusi varasema 2,2% asemel nüüd 1,7% . Tuleva aasta majanduskasvu ootus langetati seniselt 2% tasemelt 1,9% tasemele.

„Saksamaa majanduse hoog raugeb. Välisnõudlus on vähenenud ning ettevõtted kannatavad tootmises tööjõu nappuse all,“ selgitas seekordset uuringut koordineeriva Leibnizi majandusuuringute instituudi majandusprognooside juht Roland Döhrn. Riskid majandusele on kevadest alates oluliselt kasvanud. Üleilmsel tasandil on riskideks peamiselt üha suurenev kaubanduskonfliktide arv, samas kui Euroopa tasandil on peamisteks riskideks kontrollimatu Brexit ning Itaalia võimalik võlakriis.

Lisaks tõi ta Döhrn välja puudused valitsuse lühiajalistes majanduspoliitilistes algatustes, näiteks majaomanike toetustes, mis võivad kaasa tuua olulised kõrvalmõjud, näiteks kulude kasvu, sest tootmisvõimsused on ehituses juba maksimaalselt rakendatud. „Praeguses majandusolukorras on meil tarvis jätkusuutlikku eluasemepoliitikat,“ kinnitas ta.