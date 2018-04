Mainor Ülemiste juht: majanduse suurim muutus tabab Eesti juhte

Viimase kümnendi muutused globaalses ettevõtluskeskkonnas osutusid aga suuremaks, kui veel sajandivahetusel arvata julgenuks. Finantskapital pole muutunud tähtsusetuks, kuid sotsiaalsetel, makromajanduslikel ja rahanduspoliitilistel põhjustel pole raha äris enam peamine, mille taha suured saavutused jääks. Täna määrab võitjad ja kaotajad hoopis sotsiaalne kapital – õigete inimeste tõhusast koostööst tekkiv jõud, ning juhtide võime see saavutusteks pöörata. Ammendavat õpikut ega pikaajalist kogemust pole siin toeks ühelgi juhil. Kuid konkurents sellest ei küsi: jäävad need, kes suudavad.

Finantskapital pole ainuvalitseja

Et mitte õõnsa motivatsioonikõnena kõmiseda, selgitan sama ka makromajanduse vaatenurgast. Tarbimisest väsinud läänemaailmas kasvab majandus aeglaselt. Investorite raha niheleb, sest ei leia kasvamiseks soodsat kohta. Üha meeleheitlikumalt uusi kasvuvõimalusi otsides ujutab suur raha üle ühe sektori teise järel, need algul õhku täis ja lõpuks ka pauguga lõhki puhudes. Maha jäävad varemed, finantskapital ise alustab järgmises sektoris kõige otsast peale, veel väiksema tootluse nimel veel suuremaid riske võttes.

Pärast viimatist kriisi, õigemini selle ravi, on finantskapitali maailmas lihtsalt väga palju ning tal on tootlusega suur probleem. Mõelge kasvõi IT-sektorile: on neil raha vähe või ideedest puudus? Ei kumbagi, kasvamist ahistab sotsiaalse kapitali puudus.

Üleilmne talendisõda möllab maailmas juba kümmekond aastat. Mitte lihtsalt inimkapital, vaid sotsiaalne kapital - nutikate inimeste ja organisatsioonide koostööst tekkiv lisandväärtus - määrab, kas sõidame või seisame. Sotsiaalset kapitali on raske Exceli või tollipulgaga mõõta, kuid kiretult ratsionaalne ärimaailm mõistab üksmeelselt, et see on lähikümnendi(te) majanduse võtmeressurss. Võidab see, kes leiab üleilmselt turult üles õiged inimesed ning liidab nad üle riigi-, põlvkonna-, keele- ja kultuuripiiride kõige tõhusamaks, kõige motiveeritumaks ja kõige auahnemaks saavutustiimiks.

Aeg kohaneda

Selles uues majanduskeskkonnas peame eesti juhtide kogukonnas olema endi vastu ausad: meie juhtimistraditsiooni pagas on unikaalne, ta on sündinud konkreetsetes oludes ja end seni ka hästi tõestanud – kuid tulevikus on temast vähe kasu.

Nii EAS kui EBS järeldasid eesti juhte uurides, et me erineme lääne juhtidest oluliselt. Peamiselt selle poolest, et me pühendume palju vähem inimeste arendamisele.

Jutt käib tegevustest, mida karmi 1990ndate kooliga juht ilmselt "pehmeks" peaks - kommunikatsioon, motiveerimine, töö ja eesmärkide mõtestamine, inimeste ja kollektiivide võimestamine. Juht peab tagama inimestele tingimused endast maksimumi andmiseks. Ning ei, primitiivne tulemuspalk pole lahendus.