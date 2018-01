Mainor Ülemiste võlakirjad on peagi börsi alternatiivturul kaubeldavad

1. veebruarist on Ülemiste City ärilinnakut arendava Mainor Ülemiste AS-i võlakirjad kaubeldavad Nasdaq Balti börside poolt opereeritavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Turule tuleb ühtekokku 26 500 Mainor Ülemiste eelmise aasta novembris emiteeritud võlakirja nimiväärtusega 100 eurot, lunastustähtajaga 2023. aasta aprill ning tootlusega 5,5 protsenti. Mainor Ülemiste juhi Margus Nõlvaku sõnul on ettevõtte esimese võlakirjade emissiooni kauplemisele võtmisest möödas üle kahe aasta ning Mainor Ülemiste jaoks oli ka uue emissiooni viimine First North'ile loogiline areng. Mainor Ülemiste nõustajaks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North on AS Redgate Capital.

„Soovime ka tulevikus kaasata finantseerimist kapitaliturgudelt võlakirjade või aktsiate vormis ning olla nähtav ka võimalikele uutele investoritele," kommenteeris Nõlvak. "Käesolev emissioon võetakse kauplemisele alternatiivturul First North, kuid tulevikus ei ole välistatud väärtpaberite noteerimine avalikul turul ehk Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas, kui projektide ja emissioonide mahud kasvavad."

Nõlvaku sõnul tõendas investorite erilist usaldust Mainor Ülemiste kui ettevõtte vastu fakt, et võlakirjade 5,5% tootluse juures toimus emissiooni 1,3 kordne ülemärkimine. „Erilist rõõmu valmistas korduv-investorite suur osakaal - üle 30% investoritest omasid Mainor Ülemiste võlakirju ka eelnevalt. See annab meile kindlustunde ka tänavu II kvartalis planeeritava lisaemissiooni läbiviimiseks."

Ülemiste City linnakut arendava AS Mainor Ülemiste emiteerib 2017 IV kvartalis ja 2018. aastal kokku kuni 10 miljoni euro väärtuses võlakirju, mis lunastuvad aastal 2023.

Ülemiste City on Tallinna lennujaama kõrval asuvale 36-hektarilisele endise Dvigateli tehase territooriumile loodud Baltimaade suurim teadmistel põhinev ärilinnak, milles tegutsevate ettevõtete käive on kokku üle miljardi euro. Ülemiste City linnaosa arendavad Mainor Ülemiste AS ja Technopolis Ülemiste AS.