Mainori kasum kasvas 59%

Mainor ASi konsolideeritud käive oli esimesel poolaastal 10,1 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga tähendas 14% kasvu. Perioodi puhaskasum kasvas võrreldes aasta varasemaga 59 protsenti 3,8 miljoni euroni.

Üldist tootluse kasvu iseloomustavateks näitajateks on grupi töötajate arv, mis vähenes 5% võrra 228 töötajale ja keskmine palk, mis tõusis 4%. Suurima panuse Mainori grupi tulemustesse andis Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste AS, kelle müügitulu oli 3,8 miljonit eurot, kasvades 39%.

Mainor Ülemiste esimese poolaasta ärikasum koos kinnisvara väärtuse kasvuga oli 5,1 miljonit eurot kasvades 75% võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Tänavu 6 kuuga investeeris Mainor Ülemiste 7 miljonit eurot.

Olulise panuse Mainori grupi esimese poolaasta majandustulemustesse andsid veel Ülemiste City’t energiakandjatega varustav Dvigatel Energeetika AS, mis stabiilse 1,6 miljoni euro suuruse käibe juures näitas kasumi 32%-st kasvu 340 000 euroni ja aknatootja Rekman, mille käive ulatus 2,2 miljoni euroni kasvades võrreldes aasta varasema 56%. Aknatootja põhiline kasv tuli ekspordist, mis suurenes üle 3 korra.

Mainor Grupi vaimsuse kandjaks on haridusklaster, mille suurim liige Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor on stabiilselt kasumis ja laiendab hoogsalt erialade valikut ja ka välistudengite osakaalu. Erakool läbis edukalt plaanilised akrediteeringud – ärinduse valdkonna õpet hinnanud rahvusvaheline komisjon andis õppe kvaliteedile kõrgeima võimaliku tunnustuse, mille kinnitas Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) järgmiseks seitsmeks aastaks.

Hindamiskomisjon tõi Ettevõtluskõrgkooli Mainor tugevustena välja muuhulgas õppekavade praktilisuse, vilistlaste kõrge tööhõive, head võimalused töö kõrvalt õppimiseks, kvalifitseeritud, pühendunud ja praktilise kogemusega õppejõud, tänapäevase õppemetoodika, tiheda koostöö tööandjatega ning üliõpilaste rahulolu. Tudengite eluolu korraldusele kaasa aitamiseks avatakse sügisel uus ühiselamu, mis saab esimeses etapis olema õpilaskoduks 82-le tudengile.

Mainori haridusklastri värskeimaks liikmeks on aga sel sügisel avatav Tallinna Rahvusvaheline Kool, mis on peamiselt suunatud Eestis resideerivate välismaalaste lastele. Inglisekeelse kooli kolmeks kõige olulisemaks põhimõtteks on rahvusvahelise keskkonna pakkumine, kõrgelt hinnatud ning globaalselt tunnustatud IB õppe pakkumine ning taskukohase õppemaksu võimaldamine

AS Mainor tegeleb peamiselt Ülemiste City kui targa linna arendamise ja gruppi kuuluvate ettevõtete tegevuse strateegilise juhtimisega. Tütar- ja sidusettevõtted tegutsevad hariduse, puidu, metalli ja energeetika alal ning annavad tänaseks tööd kokku ligikaudu 230 inimesele. Mainor on olnud kasumis 25 aastat ehk kogu äriettevõttena tegutsemise aja.