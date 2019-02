Mainori kõrgkooli juht: ettevõtluskaugetele teadlastele ei tohiks maksumaksja raha anda

Laupäeval saatsid Eesti Noorte Teaduste Akadeemia, Teaduskoda ja Akadeemiliste Ametiühingute Nõukogu ühispöördumisena peaministrile avaliku kirja, milles nõudsid, et riik tohiks püsivalt toetada ainult riiklike asutuste, mitte aga eraettevõtete teadustegevust. "Baasfinantseerimisest tuleb eemaldada riigiabi erafirmadele, kes hetkel saavad baasi kaudu võimendust erasektorisisestele koostöölepingutele," nõudsid teadlased peaministrile saadetud kirjas.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor tegevjuhi Kristjan Oadi sõnul luges temagi nädalavahetusel teadlaste deklaratsiooni ja ei uskunud oma silmi. "Kuidas peavad haritud inimesed probleemiks seda, et AS Cybernetica või OÜ Protobios teadust teevad ja seda ka edukalt turustavad. Lööb täiesti pahviks, et kirjutatakse alla sõnadele, mis sisuliselt ütlevad, et turul edukas teadustiim on paaria ja talle maksumaksja raha usaldada ei või. Kuidas on võimalik, et tänases Eestis on eraettevõtlus kellegi jaoks sõimusõna?" ütles ta.

Oadi sõnul jätavad kaeblejad mainimata, et nimetatud raha saavad taotleda ainult evalveeritud teadusasutused. „Evalveerimine on kvaliteedi kinnitamise protsess, mis nõuab väga suurt investeeringut. Erakapitalil põhinevad teadusettevõtted on selleks vajamineva raha suutnud ise turult teenida ja Eesti teadusse juurde tuua," märkis Oad.

Tema sõnul on need vähesed ettevõtted, kes on samal ajal nii riigile maksutulu teeninud kui ka teadust evalveerinud, kangelased. “Seetõttu on ainult maksumaksja rahast elava seltskonna nõudmine erasektori vastu piiratud," ütles erakõrgkooli tegevjuht.