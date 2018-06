Mainori õppejõud: Eestis on kolm head viisi, kuidas makse vähem maksta, aga enamik inimesi jätab ikka raha maha vedelema

"Esimene võimalus on see, et tööandja maksab töötaja tööga seotud hariduse eest. Näiteks müügiesindaja läheb töö kõrvalt õppima turundust või meeskonna juht hakkab tegema MBA-kraadi. Kuna maksudena säästetav osa on nii suur, on täiesti võimalik, et samal ajal tööandja maksab välja vähem, kui muidu, ja töötaja saab tema eest makstud õppemaksu näol rohkem, kui muidu. Esmapilgul võimatu olukord - tööandja maksab vähem, töötaja saab rohkem. Aga selline võimalus on Eesti maksusüsteemis olemas. Kahjuks seda eriti ei teata ja ei osata kasutada," ütles ekspert.

Teine võimalus on õppejõu sõnul töötaja spordikulude katmine tööandja poolt. "Näiteks spordiklubi igakuine liikmemaks või suurte jooksu- või suusavõistluste osavõtutasud. Selle võimaluse info juba veidi levib ja sporditoetuse haldamiseks pakutakse mugavaid IT-lahendusi. Siin kehtib küll piirang 100 eurot kvartalis. Aga igal juhul on nutikam küsida tööandjalt spordikulude katmist kui sama palju palka juurde. Riik sellisel juhul 40% vahelt ei võta," soovitas Kull.

Kolmanda võimalusena on maksuvaba see, kui töötaja saab osalusoptsiooni ehk võimaluse saada mõne aja pärast ettevõtte üheks omanikuks. "Startup-ettevõtetes on see tavaline praktika. Töötaja hariduse toetamine ja optsiooni andmine on selles mõttes sarnased, et samal ajal saab vähem makse maksta ja ka töötaja motivatsiooni tõsta. Mina soovitan tööandjatel seda võimalust kindlasti laiemalt kasutada. Optsiooni ehk peremeherolli andmine on tegelikult motiveerivam kui palgatõus," tõi Ettevõtluskõrgkooli Mainor õppejõud välja.