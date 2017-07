Mais tasuti pea 550 miljonit eurot makse

Eurod Foto: Scanpix, REUTERS

Mais kogus maksu- ja tolliamet 549,9 miljonit eurot makse, mis on 2,1% rohkem kui möödunud aasta samal kuul. Viie kuu kokkuvõttes on maksutulu mullu sama ajaga võrreldes 3,5% suurem ja riigieelarvega aastaks planeeritust on täidetud 38,2%, teatas rahandusministeerium.