Mait Palts: võõrtööjõu kvoodi tõstmine kolm korda poleks Eesti jaoks talumatu

„Praegune võõrtööjõu palkamise süsteem on väga paljude jaoks probleeme tekitav ehk pikaajaliselt ei saa töötajat täna üldse palgata, sest kvoot on täis juba aasta esimeses pooles. Paratamatult levivad turul ka skeemid, mis üritavad selle olukorraga kuidagi hakkama saada, aga paraku ei ole muud võimalust, kui teha seda mitteametlikult," ütles Palts. Ta märkis aga, et ei saa öelda nagu oleks ümbrikupalgad võõrtöötajate seas rohkem levinud kui kohalike.

Palts sõnas, et tuleks luua aus ja mõistupärane võimalus töötajaid palgata, mis tähendaks kvoodi suurendamist.

Alates 2015. aastast on sisserände piirarv olnud 1300 kandis. „See on ilmselgelt vähe. Kui me tõstaks seda kolm korda ehk 3000-4000ni, siis Eesti jaoks ei oleks see talumatu number," ütles Palts.

2016. aastal võis piirarvu alusel anda kõige rohkem 1317 tähtajalist elamisluba ja see täitus detsembris. Mullu võis samamoodi anda 1317 elamisluba ja see arv täitus 2017. aasta juulis. Tänavune piirarv oli 1315 ja see täitus 21. juunil.