Majandus sõidab küll 80 km/h, aga auto laguneb, teed on ohtlikud ning kütus lõpeb

Selle aasta kolmandas kvartalis oli ettevõtjate hinnangul suurim majanduspidur endiselt valitsuse majanduspoliitika. Nii hindas valitsuse otsuste majanduslikku mõju negatiivseks 43% vastanud ettevõtjatest. Ilma hinnanguta valitsuse majanduspoliitikale olnuks kiirus 86 km/h.

„Kiirus on justkui hea, aga teine jalg on piduripedaalil ja maastik, kus sõidame, konarlik ja ohte täis,” lausus tööandjate keskliidu juht Toomas Tamsar, kelle sõnul on ettevõtjate hulgas tunda rahulolematust, kuigi üldiselt läheb meil hästi. „Aga seda mitte enda tegevuse, vaid üldise tõusu tõttu maailmas,” tõdes Tamsar. Tema sõnul on ettevõtjate jaoks suurimad murekohad inimeste puudus ja vähene investeerimine.