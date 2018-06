Majandusanalüütik: aktsiise tõsteti huupi puhtast rahaahnusest, mida hiljem nimetati "rahva tervisest hoolimiseks"

No muidugi võib arvata, et peavalu võib ravida radikaalselt ja kiiresti - giljotiiniga, kuid kas me soovime sellist „ravi“? Ilmselt oleks igaüks meist nõudmas analüüsi peavalu eemaldamise teiste võimaluste kohta, kui oleksime sattunud giljotiinilise peavaluravitseja kätte. Seletaksime valjuhäälselt, et tuleks uurida, kas on ka teisi võimalusi, mis pole nii primitiivseid ja fataalseid? Dr Riigi analüüsimatuse puhul oleme hulka malbemad, justkui giljotiiniline ravi ei puudutakski meid isiklikult. Noh, et teiste pead las lendavad … mis siin ikka analüüsida, tavaline raviprotseduur. Näiteks tunnistas Dr Riik avalikult, et ei teinud aktsiisitõusude kohta analüüse ei eelnevalt ega protsessi käigus. See on üks kõige kummalisemaid ülestunnistusi Dr Riigi poolt. Tagantjärgi tõdeti, et elu näitas, et kui millegagi üle piiri minnakse, võib tulemus olla vastupidine. Väga nutikas tähelepanek. Ilmselt õpetlik ka. Ehhee, aktsiisid läksidki üle piiri, … raha suundus Lätti. Ja kui Dr Riik midagi mõistlikku ette ei võta, läheb raha veel paljude aastate kaupa „üle piiri“, kuni naaberpoliitikud oma rahaahnust sama primitiiv-vulgaarsete meetoditega oma rahapumba vussi keeravad. Mida Dr Riik peaks tegema? Senine ainuke kava, oodata järgi naabrite aktsiisitõstmist ehk loota naabrite rumalusele ja ahnusele on kuidagi väga lahja. Mina küll ei põlgaks ära rahakoormaid, mida minu naaber minu õuele lausa vägisi surub. Miks me arvame et teised sellega kiirustaksid?

Ajutegevuse sisseostmine?

Loe veel

Mis olnud, see olnud, õppetund saadud ja nüüd on Dr Riigil plaanis aktsiisiküsimust põhjalikult analüüsida. Tore, lõpuks ometi. Asi on võetud ette pompöösselt. Selleks valmistatakse ette uuringut aktsiisipoliitika riskide, võimaluste ja mõju kohta majanduskeskkonnale. Väga tubli, kuid esiteks on uuring kavandatud valmima järgmise aasta kevadeks, mis tähendab, et järgmise aasta eelarve tehakse nagu sellegi aasta oma - arvamise põhjal. Teiseks on selleks plaanis lähiajal välja kuulutada riigihange, et leida „välist partnerit“, kes uuringu läbi viib. Vaat see on lops. Dr Riigil ei ole enam analüüsivõimekust, peab ajutegevust „sisse ostma“.

Muidugi on õige, kui kasutatakse lisaoskusteavet seal, kus oma kompetentsusest ei jätku, kuid riigieelarve, kui riigi äriplaani koostamise põhikompetentsid peaksid Dr Riigil ikkagi enesel olema.

Funktsionaalsed häired

Dr Riik peab ise järjepidevalt, jätkusuutlikult ja mitmetasandiliselt analüüsima eri muudatuste mõju meie majanduse arengule ja inimeste toimetulekule. Tellitud töö on tellitud töö, selles pole vajalikku nüansirikkust ega sügavust. Pealegi , kes on juhtunud süüvima riigihangete analüüsidesse, siis on selles nii palju täidis-, tühi- ja standardmaterjali, et pole kindel, kas poliitinimesed sellest analüüsi tuuma üles leiavad.

Miks täidismaterjali? Elementaarne, ei saa ju küsida „korralikku hinda“ A4 lehele suurte tähtedega kirjutada alasti tõde, et teie plaanid on 1) vastuolus loodusseadustega, 2) vastuolus energia jäävuse seadusega 3) vastuolus elementaarsemategi majandusseadustega, 4) vastuolus terve mõistusega ning kokkuvõtteks vastutustundetud ja jätkusuutmatud. Selle eest raha ei saa. Kuid kui panna kokku standard- ja täidismaterjalist paarisajaleheline värvipiltidega koguteos, siis sellel on juba jumet, kaalu ja hinda.

Miks ma niimoodi arvan? Mnjah, minu põhitööks ongi juhtidele seadustest, strateegiatest ja analüüsidest poolel A4 teha kokkuvõte tähtsama sisu kohta. Juhil nimelt ei ole aega miraažidega tegelemiseks, tema tahab konkreetseid plusse ja miinuseid. Ilustamata. Tellitud mahukad analüüsid koos „multifilmide ja klantspiltidega” jätavad küll soliidse mulje, kuid on enamasti eksitavad või lihtsalt meelelahutuslikud.

Viimase analüütiku päev.