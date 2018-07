Majandusanalüütik apteegireformist: seadusi tehakse poliitilise valiku põhjal ja arvamuspõhiselt

Arusaamatu, miks just ravimikaubandus selline ala on, mida peab ikka uuesti ja uuesti ümber pöörama? Kurb tõsiasi on, et kahe aastakümne jooksul on valdkonnas juba neljas põhimõtteliselt erinev regulatsioon. Kui iseseisvustuhinas valiti esmalt proviisoripõhine apteekide omandivorm, siis 1996 muudeti see võistlusõhinas turupõhiseks, mida 2004. aastal väetati asutamispiirangutega. 10 aasta pärast saadi aru, et asutamispiirangud sellisel kujul on põhiseadusvastased. Asja parandada otsustas Pilvepiir asutamispiirangu asendada omandipiirangutega.

Nii et järjekordne piirang, et edendada konkurentsi? See tegevus tuletab meelde põllupidamist, kus muudkui küntakse ja küntakse ja ... Saagikoristuseks mahti polegi, nii kui uue künni tulemusel esimesed idud tärkavad, nii küntakse põld jälle mustaks. Nii on liigne regulatsioon ja nende muutmine vorminud meie ravimiturgu ja muudatuste tulemusel kaotanud meeletult vahendeid, mis oleksid muidu võinud minna teenuste arendamiseks. Olukorra grotesksust ilmestab KantarEmori paari aasta taguses uuring, mis näitas, et 51% elanikest hindab tervishoiukorraldust Eestis heaks. Appi, ainult sutsu üle poole ja ei mingit reformi! Seevastu apteegiteenust peab hästi kättesaadavaks 96% elanikest. Huvitav miks siis rahvatervise parandamist just ravimikaubanduse otsast alustatakse? Miks Pilvepiir 96% rahuloluga rahul ei ole? Seda pilti vaadates oleks loogiline alustada rahvatervise parandamist sealt kus elanikud 49% ulatuses rahul ei ole?

Üllad (sõnalised) eesmärgid, (tegudes) turgu tapvad lahendused

Mis on siis uue regulatsiooni kehtestamise eesmärgid? Patsiendikesksus, ravimite kättesaadavuse parandamine vähese nõudlusega piirkondades, integratsioon esmatasandi arstiabisse, teenuse kvaliteedi kasv, ärihuvide mõju vähendamine, konkurentsiolukorra parandamine, jätkusuutlikkuse tagamine - kõik sümpaatsed eesmärgid.

Ainult, et peale integratsiooni esmasesse arstiabisse on sama eesmärki taotlenud ka kõik eelnevad regulatsioonid. Kõike seda loodetakse saavutada järjekordse piirangulise võluvitsaga, eelmine kord asutamispiiranguga (ebaõnnestunult), nüüd siis omandipiiranguga: „Apteekri sõltumatuse tagamiseks, vertikaalse integratsiooni kaotamiseks, konkurentsiolukorra parandamiseks ja apteegisektori tasakaalustatud arengu huvides kehtestatakse apteegipidamisele piirang - apteeki võib pidada apteegi juhataja kas füüsilisest isikust ettevõtjana või äriühing, kus enamusosalus kuulub apteegi juhatajale."

Kummaline. Kas sellist otsust ka mõni analüüs kinnitab? Ilmneb, et mitte. Ravimiseadus on puht Pilvepiiri „isiklikust initsiatiivist" tehtud. Veel nii „ise" tehtud, et isegi Dr Riigi arvamust ei küsitud. Dr Riik on teada andnud, et kui tavaliselt tuleb seaduse väljatöötamiskavatsus ministeeriumist, kuid apteegireformi algatus tuli valitsusest ja sellele ei eelnenud ministeeriumis tavapärast mõju-uuringut. Uh, terve valdkond pöörati segi, tehti varjatud omandireform, rikuti rahvusvahelisi investeeringute kaitse lepinguid, tekitati ja rikuti õigustatud ootusi ja ilma mingi mõjuanalüüsita. Mõjuanalüüs asendati nagu seaduse seletuskirjas öeldud, poliitilise valikuga". Ilmneb, et Pilvepiir ei õpi vigadest, sest asutamispiirangud olid samuti „ise" tehtud. Tulemuseks oli apteekide konsolideerumine ja konkurentsi dramaatiline vähenemine, väiksemate iseseisvate apteegikettide ja apteekide kadu.

Arvamismäng, arvame koos

Kuna reformi kohta mingeid analüüse ega kalkulatsioone ei ole, siis on ka raske vaielda. On vaid arvamus. Valitsuse arvamus. Selline arvamine on kangem igast analüüsist, seaduse seletuskirjas nimetatakse seda poliitiliseks valikuks. Millega seda valikut süüa, ei tea. Kuid meil on vaba maa, igaüks võib arvata. Arvame meiegi teiega.