Majandusanalüütik: Dr Riik arvab enese olema kavala Lollidemaa koordinaatori, et keegi ei märka, kui ta tõstab sõnamurdlikult makse või võtab üha uusi valdkondi „riigi majandada“

Loe veel

Maailm on viimased aastad kõikunud lootuse ja ebastabiilsuse piiril. Veel olevat mingi viiv järgmise kriisi hakuni. Kuid kaubandussõja vari maailmas on lootuse (ja viivu) poolt kõvasti kahandanud. Oleme kuulnud viimasel ajal seda mantrat, et headel aegadel tuleb varuda mitte nii heade aegade jaoks ikka tihedamini. See teadmine on igiomane, juba aastatuhandeid on inimkond selle reegli järgi elanud.

Ka Eesti Panga pealikud on seda põhimõtet jätkuvalt hõõgvel hoidnud. Samas Dr Riik püüab arvepidamisega trikitada küll struktuurselt, küll nominaalselt, peaasi et saaks kulutada, pole kindlustunnet meis kasvatanud. Pigem vastupidi. Tundub, et säästmiseks pole kunagi õige aeg. „Kulutamise vähendamise hetk ei tundunud iial saabuvat. Nagu paksud pulmapeol, rääkisid poliitikategijad endale et nad söövad pärast pidu vähem – heastamaks oma õgardlust. Kuid riigi majanduses ei ole paastumiseks kunagi õige aeg,“ kirjeldavad Bill Bonner ja Addison Wiggin oma raamatus "Võla impeerium“.

Dr Riigile tavaks kujunenud kunstipärast arvepidamist võib mõttemänguna harrastada headel aegadel. Piltlikult, kui tõsta seemnevaru ühest salvest teise ja sealt kolmandasse, siis pole meil kolme salvetäit vilja, ikka üks. Kehvadel aegadel pole trikitamisest kasu, varud ei saa olla struktuurses, nominaalses või proportsionaalses tasakaalus, vilja kas on või on … nälg. Kriisiks tuleb valmistuda reaalselt, mitte nominaalselt. Enamik arvestatavaid analüütikud on alates möödunud aastast mananud, et praegune olukord pole küll kiita, kuid pole veel halb. Harilikult järgneb sellele rahustav fraas, et veel natuke tiksume vanas rütmis. See on selline eneserahustuslik mana, mis ei tähenda suurt midagi, peale selle, et aitab võib-olla närvilist turgu, milline tunneb kogu loomaliku ja loomuliku vaistuga, et turu põhjad on valed, momendiks maha rahustada. Tõmblemisest hoiduda. Ka see on väärtus, rahustamine ja tõmblemise tagasihoidmine, sest kui seda ei suudeta, siis järgneb ahelreaktsioon, mis ilmselt vormub koheselt kriisiks. Selles oleks nagu kõik kõrganalüütikud nõus, et uus kriis on tulemas, ja miks ei peakski tulema, sest eelmine on ju vaid üle võõbatud mitte läbi põetud. Samas seda, millest uus kriis algab, mis selle käivitab, ei tea keegi. Käiviti on harilikult pisitilluke muutus tähtsusetus valdkonnas.

Kõrganalüütikute ennustuse juures on ka ajaline mõõde olnud, mida justkui eiratakse. Tegemist oleks nagu pidevalt kaugusse nihkuva sihtmärgiga. Kui kaks aastat tagasi öeldi, et kaks aastat on veel enam-vähem, aga siis … Siis veel selle aasta alguses öeldi, et kaks aastat veel, siis … Seega nii või teisiti, kaks aastat armuaega hakkab hiljemalt järgmisel aastal täis saama. Mida on meie Pilvepiir teinud varude suurendamiseks? Ilmneb, et meie pole oma varusid täiendanud, pigem käib usin rahapõletamine ja ettevõtluskeskkonna usaldusväärsuse kahjustamine. Ja nagu ilmneb, ka investeerimisjulgus on heitliku keskkonna tõttu pigem taandumas. Kehva pagas kriisiks.