Majandusanalüütik: hea, et korruptante järjest kinni võetakse. Aga kas riik mitte ise korruptsiooniohtlikke olukordi juurde ei loo?

On veel funktsionaalne ( puid laduda, maad kaevata), kuid asisema elu saavutamiseks juba veidi ära peetud. Just seepärast tunnetavad paljud, et „riik vajab edasiarendust ja kaasajastamist, ta vajab moderniseerimist selleks, et teenida meid tulevikus sama hästi ja veel paremini, kui ta on seda teinud seni". Kui me seda tunnetame, siis milline see riik oma põhiolemuselt võiks olla? Kui mõni arvab lihtsustatult, et digitaliseerime kõik teenused, siis see ei ole riigi reformimine, vaid laiutava, kuid mõttetu bürokraatia reformimine. Saame veelgi tihkema Maatriksriigi, kus inimlikkusel ei ole kohta. Muidugi on sellestki abi, hoiab sutsuke kokku vajadust ametnike arvu kasvuks, tõstab menetluskiirust (kuid meid kõiki menetletakse pidevalt nagu saab toimuma operatsiooni „Soolõhe" käigus) ja säästab kliendi aega (kui ta ei pea parajasti aru andma Maatriksi järelpärimistele ja ettekirjutustele), kuid digitaliseerimine, kui tööriist ise ei muuda olemuslikult enamuse bürokraatlike tegevuste mõttetust. Pigem vastupidi. See on ikkagi oma inimeste rahalisi, intellektuaalseid ja ajalisi ressursse raiskav riik.

Hea ja vähemhea maksumusest

Nii heatahtlikul, kui kurjal riigil on hind - nende pidamise kulu ja tulu. Elus on nii, Dr Riik väljendab oma hoolivust ja armastust suuremal või vähemal määral kodanike vastu läbi ühiselu reguleerimise. Kuid nii nagu vahel armastus võib muutuda nunnutamiseks, siis tüütuseks ning lõpuks ahistamiseks, nii toimub ka regulatsioonide lisandumisega heatahtliku riigi ümbersünd kurjaks riigiks. Kuid kurja riigi pidamiseks peab ohtralt makse korjama. Kõike võib maksustada nagu Kleopatra ajal maksustati kõike, millele suudeti nimi anda ja kõike võib reguleerida nagu Vaheriigi ajal püüti jahuussidele riiklikke jaehindu kehtestada. Väheheatahtlik, aga eriti kuri riik on kulukas, sest vajab regulatsioonide väljamõtlejaid, järelvalvajaid, menetlejaid, karistajaid, timukaid. Sellist riiki on kallis pidada.

Lõputu reguleerimine pole võimalik. Kurjas riigis, kus kõiki võib igal ajahetkel karistada ei taha inimesed elada. Sellest ka asjaolu, et lisaks sündivuse langusele, on nii mõnigi on läinud võõrsile õnne otsima. Minnakse sellistesse maadesse, kus olud on „nagu iga päev oleks reede".

Teisalt, kui meid jääb vähemaks, siis iga tehtud töö peab olema mõtestatud ja kasulik. Olema maksimaalse väärtusega nii perekonna, kogukonna, kui ühiskonna jaoks. Tõhusus on ülimuslik. Kas sellistes oludes on üldse võimalik pidada kurja riiki? Kui meid jääb vähemaks, siis muutuvad paljude ühiskonna liikmete vajadused, ühiskonna tulud langevad ja meie maksutulud kahanevad. Või ei kahane? Võtame, kuskohast võtta annab?

Tagasilangus või edasilangus?

Uusim uudis on see, et asutakse aktiivselt palgalõhet jälitama. Dr Riik muudkui võitleb ja võitleb ja keelab ning karistab. Kuid kas need kulutused, mida me teeme ühise raha eest on ikkagi eksistentsiaalsed või oleme need suureks maalinud?

Kuuldes selliseid uudiseid, et kangelasliku uurimistöö tulemusena on firma nõukogu esimees, abilinnapea, hooldekodu juhtkond, vallavanem, haiglajuht korruptsiooni, altkäemaksu (või kuidas need hirmsad terminid kõik olid) välja selgitatud ja/või süüdi mõistetud, siis ühest küljest on see positiivne. Korruptsioon on kõigi osapoolte väärikust solvav, sellest tuleb lahti saada. Kuid teisalt, kas Dr Riik ise ei ole mitte tekitanud selle korruptsiooniohtliku olukorra?

Korruptsiooni eest karistamine pole ainus lahendus

Ütlen selgesõnaliselt ära, et korruptsioon pole mingi lahendus, kuid vaid karistamine siin ei ole lahendus. Lahenduse valik ongi veelahe määratledes heatahtliku ja kurja riigi olemuses. Kuni lamp põleb, lendavad ööliblikas ikka valguse peale. Krt, kustutage see lamp ära. Kuidas? Pole ju raha. Kuid kui me vaatame üle meie ühise raha eest pakutavad „teenused", siis on võimalik panustada heatahtliku riigi poole peale paragrahvimetsa arvelt . Ja paragrahvimetsa, mida inimestele vajalikuks teenuseks väärindada on meil hunnitult palju.