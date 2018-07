Majandusanalüütik: käib võistlus selle nimel, kes pakub kallimat laristamist, aga olulistest asjadest ei räägi keegi

Loe veel

Kuid kui süüvida protsessidesse, ilmneb, et rahvastiku suurenemine pole mitte päris see suurenemine, mida me tavaliku tähelepanelikkuse juures peame rahvaarvu suurenemiseks. Kui me vanamoodsalt arvame, et rahvastiku suurenemine käib traditsioonilisel moel, siis statistiliselt on see veidi teistmoodi. Mitte lasterohkus, vaid rändesaldo on selle kasvu vedur juba kolm aastat olnud. Kahel aastal neist on sisseränne kompenseerinud loomuliku iibe miinuse, mille tulemusel selle aasta alguses elas Eestis 1 319 000 inimest ehk rohkem kui neli aastat tagasi. Veidi lohutust pakub see, et pool sisserändest on meie endi tagasipöörduvad rännukihuga kodanikud, kuid see on ikka nii nagu nadi kartulikasvatusega, paned pangetäie maha ja võtad pool pange üles. Kehv äri, sest põhitegur- sündide arv - pole märgatavalt muutunud . Laste arv naise kohta jääb endiselt palju alla taastetaset, summaarne sündimuskordaja oli 2017. aastal 1,6, kuigi minimaalse taastetase on 2,1. Oleme lihtsalt taseme säilitamisega pea veerandi maas.

Iga järgmise ringiga paneme ämbritäie kartuleid maha ja võtame kolmveerand pange üles. Nii iga ringiga. Mis selle pildi veelgi kurvemaks muudab on see, et sünnitusealiste naiste arv väheneb. Loogiline 1,6 kordajaga, kuid väga häiriv. Oleme ehitamas Vanainimeste Vabariiki, sest vanemaealiste hulk rahvastikus suureneb kuna oodatav eluiga pikeneb ehk vananemine on oluline rahvastikku kujundav protsess. Ühest analüüsis väideti, et üle 50-aastaste osakaal rahvastikus on 39% ning rahvastikuprognoosi kohaselt osakaalu suurenemine jätkub, ulatudes 2045. aastaks 43%-ni. Mõtlete, et sinna on nii palju aega? Kuid seda on täpselt sama palju, kui taasiseseisvumisest (mis oli ju nagu eile?) Nii, et veel üks arengupeetuse hüpe ja olemegi muutunud pöördumatult täiemõõduliseks Vanainimeste Vabariigiks? Kuid kõige kehvem on see, et Dr Riik on leppinud sellise kuhtumisega, kuhtumine on lausa riiklikuks strateegiaks muutunud. Kui vaadata poliitturu teeviitasid, siis näitavad kõik viidad vaid vananemisega kohanemisele ja vananev-väheneva rahvastikuga toimetulekut, sedagi vaid ekstensiivsel moel. Nagu märgib kõrge kontori analüüs, on selles olukorras oluline, et tööturul kasutatakse ära kõigi inimeste potentsiaal. Nii, et ei oska nagu öeldagi, kas oludes, kus tuleviku mugavaks statistiliseks peremudeliks kipub kujunema nelja vanainimese peale kolm last (+kaks hamstrit ja koer), peaksime me rõõmustama või mitte. Vanamoodne arveametniku sisekompass ütleb küll, et see muinasjutt ei ole õnneliku lõpuga.

Statistikast strateegiani

Iseenesest võib rahvaarvu vähenemine ja rohkenemine olla tsükliline. Kui Liivi sõja järel oli siinkandis arvatavasti vaid 140 000 inimest, siis sellele järgnev stabiilne keskkond ja õiged rahvastikupoliitilised ning majandushoovad kasvatasid selle sajandivahetuseks 400 000ni. Tähtis pole niipalju vähenemise protsess, vaid need kompensatsiooni ja stimuleerimisvahendid, mis seda protsessi stabiliseeriks ja siis parandaks ehk millised on valitud strateegiad madalpunktist väljatulekuks (või siis ei tahetagi/osata/julgeta sellest välja tulla). Kõik eeltoodu oli statistika, mitte strateegia.