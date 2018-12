Majandusanalüütik: kui dr. Riik nimetab topeltmaksustamise „juriidiliseks võtmiseks“ või pensionide ümberjagamise „paindlikkuseks“, ei muuda see nende tegude olemust ega tagajärgi

Su nägu kõlab ... poliitiliselt?

Kuigi mõne arvates on riik pandud enne järjekordset valimiskastipäeva pausile, teiste arvates jõuluootusele, siis see paus on väga tinglik. Lausa petlik. Aastalõpus on ju olnud mitmeid huvitavaid ja ka põhimõttelisi majandusotsuseid, kuid jäänud justkui märkamatuks. Vastu sai võetud pihustusriigieelarve, mille kohta öeldi, et see on läbi aegade suurim. See, et määratlus „suurim" on nagu öeldakse vana uudis, uus uudis oli see, et sellest „saavad inimesed tagasi" enam kui kunagi varem. Vaat kus lops. Siinkohal kukkus mu (majandus)maailm tükkideks, kas siis varem on olnud niimoodi, et inimesed polegi oma maksudest midagi tagasi saanud? On vähem tagasi saanud? Kuhu meie ülejäänud ühine raha siis nõristati, kui see ei läinud üldiste teenuste tegemiseks? Me ju olemegi kogunud makse, et oma ühist eluolu edendada, et see kogutud raha annaks meile kõigile hästi paigutatuna tulu. Tuleks tulemuslikult tagasi.

Siinkohal ilmnebki uutes, lahedamates tingimustes Dr Riigi maailmanägemuse muutus, meie ühist raha ei kasutata mitte meie elu arendamiseks, vaid kui vastastikuse abistamise kassat, kuid ilma vastastikuseta vaid vastalisusega. Meil ei ehita Pilvepiir enam edenemismajandust vaid (laiali)jagamismajandust. Samasse (laiali)jagamismajanduse ritta sobib hästi ka märkamatult uueks loodud pensioniarvestamise valem. Ei teagi kas mõiste „valem" (st mitteõigem?) tuleneb sellest et see on veel mõttetum kui eelmine arvutuskäik?