Majandusanalüütik: kui meile tundub, et meie suurimaks majandusmureks on tööjõu puudus, siis oleme asjast valesti aru saanud

Kuid võib-olla polegi vastuolu? Võib-olla loeme märke erinevalt. Siinkohal meenus saade mootoririkkega orkaanist pääsenud uurimislennukist. Mingis osas assotsieerus see lugu meie majandusolukorraga. Kuidas? Niisiis, orkaan (majanduskriis) oli surunud vigastatud mootoriga lennuki pidevalt laskuvale kursile. Võimsust ei jätkunud isegi püsiva ohutu kõrguse hoidmiseks. Veel natukene ja vintsklemine oleks lõppenud ookeanis. Järsku rappumine vaibus, päike paistis, sinitaevas. Kas tõesti murti läbi? Just niimoodi oleksid olukorda hinnanud kogenematud piloodid. Tegelikkuses oldi mitte läbitud tormi, vaid asuti selle keskmes. Tormisilmas. Meeskonnal jäi vaid võimalus tiirutada silmas ja otsida päästvat lahendust. Just see vaikuse keskmes sumisemine sarnaneb meie olukorraga, meil ei ole võimsust (õigemini otsustavust) minna üle uuele majandusstruktuurile, me saame sõita ringiratast tormisilmas lohutusega, et päike ju paistab, kuni ... kütust (reserve) jätkub.

Siis teevad loodus(majandus)seadused oma töö.

Mis lugu selle tööjõupuuduse, palgaralli, investeerimispeetuse, kasumilanguse, ülereguleerimisega siis on? Kogenud majanduspiloodid saavad erinevalt poliitpilootidest aru, et asume tormisilma petlikus heaolus. Aeg on küsida milline on tormist väljumise plaan?

Tööandjad kirjutavad: „Tööturg põleb". Õige. Kuid tööturg, olles majanduse siduskomponent, pole kunagi lihtsalt tööturg, see on sümptom majandustervisest. Kui meile tundub, et meie suurimaks majandusmureks on tööjõu puudus, siis oleme asjast valesti aru saanud, oleme nii kvantitatiivselt, kui kvalitatiivselt turu hindamisel kinni jooksnud.

Tööjõuressurss maailmas

Prognoosid näitavad, et. 2050. aastaks elab maailmas üle 9 miljardi inimese ja see arv kasvab. Nigeerias elas 1970. aastal 57 miljonit inimest, see jõuab 2050. aastaks 389 miljonini, mis saab peaaegu võrdseks rahvaarvuga USA-s. Kuid rahvastik üksnes suurem, vaid ka märkimisväärselt vanem: 65+ arv kasvab üle kahe korra.

Prognoosid näitavad, et maailma potentsiaalsed tööjõuressursid kasvavad jõudsalt, aga probleem on selles, et Euroopa oma vähenev-vananeva rahvastikuga seisab kõrvuti 3x rahvarikkama Aafrikaga (+ Aasia).

Seega surve ka EL tööturule suureneb lisaks hinnasurvele, kahest otsast korraga. Ühest küljest vajab ikka veel ekstensiivset majandusmudelit viljelev tööstus lisainimesi, sest muidu ei suudeta jätkata majanduse juurdekasvu. Ilma juurdekasvuta pole heaolu kasvu. Pole heaolu kasvu, ei valita poliitinimesi tagasi. Teisalt pressivad peale kasvav rahvastik arengumaadest, nad vajavad tööd. Nojah, osa vajavad vaid sotsiaalhooldust, kuid enamus tahaks tööd teha. See tööjõud on paisu taga (immigratsiooni ja võõrtööjõu regulatsioonid) kinni ja just selle järgi lipsab nii mõnigi ettevõtja keelt.

„Tähelepanu, uksed sulguvad ..."

Kui meil innovatsiooni toetavat keskkonda eriti pole, siis kas ja milline tööjõu probleem meil on? Kui kuulata üldist hala, siis on meil tööjõuga justkui kaks probleemi: esiteks kiire ja ettevõtjate seisukohalt oluline, neil ei jätku tööjõudu ja teiseks poliitinimeste pikk hirm, et paarikümne aasta pärast, pensionisaajatel ei jätku neid, kes nende pinsiraha kinni maksaks.

Tegelikult on see kõik üks eksistentsiaalne probleem - kuidas tõhustada majandust. Kui vaatame tööturu probleemi eraldi, sotsiaalprobleeme eraldi ja innovatsiooni eraldi, siis tulem on järgmine: tööjõu vähesus toob kaasa palgaralli, palgaralli toob kaasa lõpptoodangu kallinemise, lõpptoodangu kallinemine toob kaasa konkurentsivõime languse, konkurentsivõime langus vähendab investeerimisvõimekust. Ring sulgub. Kui majandus arengut ei käsitleta ühtsena ja seda jada õigel ajal ei korrigeerita investeeringutega homsesse tehnoloogiasse, siis toob see kaasa paratamatu allakäigu. Loogiline.

Nii ongi juhtunud, kõrge hõivemäär ja hea rahvusvaheline majanduskliima toetanud palgarallit ja majanduskasvu jätkumist. Kuid ka suigutanud meid, et niimoodi ongi võimalik edasi sumiseda. Eestisse on välisinvestorite poolt 10 aastaga investeeritud 8,5 miljardit eurot, mis on ju tore. Kuid siinkohal tekib hirmutav küsimus: kas see on investeeritud innovatsiooni või maailma 2 miljardi odavtööjõu ühikusse?

Tööjõunappus on viinud meid EL suurima hõive, väikseima tööpuuduse ja kiireima palgakasvuga riikide sekka. Kõik kes püsti seisab ja kellel suust sooja õhku välja tuleb on varsti „hõivatud". Tööjõu kaevu oleme tilgatumaks tühjaks ammutanud.

Nüüd oleme hädas, ressursid on ammendatud, reserve ei ole, kriisini on taibude arvates kaks aastat aega ( seda räägiti ka 2a tagasi ja viimase aja sündmused näitavad, et see aeg hakkab kohe-kohe otsa saama). Niimoodi olemegi märkamatult sattumas tormide ristumispunkti: tööjõupuudus sööb kasumeid, kasumipuudus tekitab kapitalipuuduse, kapitalipuudus investeeringupuudulikkuse, investeerimispuudulikkus viib järgmise ringi tööjõupuudusele (ja heaolu kasvu pidurdumise). Hetkeline, suhteline rahulik toimetulek ja päiksepaiste johtub vaid sellest, et asume orkaani silmas ning eelistame seda mitte märgata. Ehhee, silm ei hakka silma! Kui me ennast sihikindlalt sellest ristumispunktist välja ei murra, siis nuheldakse see meile kätte tööpuuduse, kõrge inflatsiooni ja heaolu langusega. Tormi täispaketiga.

Rööplüke