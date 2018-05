Majandusanalüütik: kui valitsus on teinud Eesti inimeste elujärje parandamisel vajalikke otsuseid, siis kas kõik need sajad tuhanded, kelle elujärg pole paranenud, on mitteinimesed?

Audit sõnnikuveoks

Igaüks meist peaks teadma, et heaolu aluseks on ettevõtluse arendamine, sellele keskkonna loomine. Abiks on ka Dr Riigi ebaproportsionaalse sekkumise vähendamine. Isegi poliitinimesed teavad. Isegi räägivad, kuid teevad teistmoodi, tegelikkuses toimub massiivne administratiivne pealetung. Kuivõrd teistpidiselt meil asjad on sätitud näitab Autoettevõtete Liidu (ATL) pöördumine „Paraku on täna Eesti lähiajaloost tuua ainult halbu näiteid, kus reisijate rongivedu natsionaliseeriti ja praamivedu võeti riikliku operaatori kontrolli alla. Need mõlemad natsionaliseerimise näited on Eesti ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna mõttes väga halvad ja annavad meie ettevõtluskeskkonnast muule maailmale negatiivse signaali.“

Loe veel

Siia ritta võik istutada ka lennundusponnistused. Mõned ettevõtjad räägivad nn lausalisest riigikapitalismi sünnist. Nii, et Dr Riigi sõnad ja teod ei lähe kuidagi kokku. Just seepärast tulebki läbi viia regulatsioonide ja nende mõju (ka kõrval- ja järelmõju) massiivne analüüs, et mitte lämbuda nende lämmatava raskuse alla. Tegemist on ennast taastootva süsteemiga, kus regulatsioonide raskus muudabki ettevõtluse ebatõhusaks, mille peale Dr Riik „heategijana“ meie ühise raha eest seda ülal hakkab pidama. Tulu muudetakse kuluks. Bürokraatialaudad tuleb tühjaks vedada. Kevad ju? Või jätab Dr Riik selle musta töö selleks aastaks vahele ja jätab selle „Eesti 200“ korraldada? Ka võimalik, eks see kevadine Jüripäev olegi suur lepingute ülesürtemise ja kolimise aeg. Kui ühed (rahva)sulased ei jaksa sõnnikuveol osaleda, siis teevad seda teised.

Tarkust ostmas

Kuid näha on, et Dr Riik püüab ennast parandada, ostes sisse administratiivset tublidust (nagu head stabiliseerivat oskusteavet) sensitiivsesse valdkonda, mille poliitinimesed on segadusttekitavalt segaseks ajanud. Mis aga eriti tervitatav, et sisse on ostetud teise pingi pealt ettevõtjate kompetentsi ja usku. See on tore, iga värskendus aitab meid meie mugavustsoonist välja kangutada. Mõtlema hakata. Muidu elame mingis trafaretses igavusmaailmas: tõuseme, peseme hambaid, läheme tööle, teritame hambaid, läheme lõunale, võtame midagi hamba alla, siis puhub Dr Riik meile hambasse ja me paneme hambad varna. Igav. Me ei mõtle selle üle, sest me oleme harjunud, tõuseme, peseme… Inimlik. Just seepärast ongi vahel tore, kui sind raputatakse välja oma mugavustsoonist, virgud.

Uus inimene kõrvalt, tuleb kui karjus mägedest, tuleb ja ei tea, et midagi „ei saa teha“ ja teeb ära. Vaatab avara pilguga ja ütleb tõe välja. Saad teada palju huvitavat, näiteks et sa polegi inimene. Oled mitteinimene. Kuidas nii? Just äsja öeldi ju sõnaselgelt ja täie vastutustundega: „ … valitsus on teinud Eesti inimeste elujärje parandamisel vajalikke otsuseid“ . Tore, kui Dr Riik teeb otsuseid mis parandavad meie inimeste elujärge. Samas kasutades üldlevinud ütlemist, kas tead kedagi, kes teaks kedagi, kelle elujärge on Dr Riigi otsused parandanud? Ei tunne? Ilmselt elate vales seltskonnas.

Kuidas siis nii, et kõik need teie tuhanded tuttavad ettevõtjad, valdkonna asjatundjad, nii noored kui vanad, lihttööd teinud ja pinsile jäänud, nemad ei ole kuidagi aru saanud, et just Dr Riik on teinud otsuseid mis oleks nende elujärge parandanud. Või pole nad inimesed? Eesti inimesed? Arvate, et see jutt pole tõsine? Aga tehke proovi, vaadake enda ümber ja lugege kokku mitu inimest te leiate, kelle elujärge on Dr Riigi otsused parandanud?

Süvenemata, vidukil silmi, on tõesti justkui … Kuid kui kõik ubinad kokku rehkendada alates maksutõusude mõjude kaotusest majandusele, toidukorvi maksumuse tõusudest, paljude pensionide langusest ja ravirahade ümberpistmisest saate aru, et elujärg pole tõusnud, vaid on tekitatud illusionistlik trikk.