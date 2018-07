Majandusanalüütik: lumehelbekestest räägitakse kui tööpõlguritest. Aga miks ei võikski töö olla huvitav ja mänguline?

Noored peaksid tahtma 3-5 „tuhhi" kätte saada, kuid mitte lihtsalt „saada", vaid looma sellised teenused ja tööd mille eest neile ka sellist sissetulekut makstakse. Ise on vaja luua oma töökoht, luua oma turg ,kirjutab majandusanalüütik Peeter Tammistu oma seekordses arvamusloos.

Pole enam päevagi, kui majanduslehtedes ei arutata tööjõuprobleemide üle. Õige kah, esiteks osaleme me kõik ju sellel turu, seega on meil mingi isiklik kogemus. Teiseks, tööjõud, eriti kvaliteetne tööjõud, kipub ekstensiivse arengumudelit kasutades defitsiidiks muutuma.

Kus on palju arvamusi, on ka hulgaliselt huvitavaid lahendusi. Kuigi enamus välklahendusi ei süüvi probleemi põhja, vaid kiirustatakse pindmisi iluvigasid parandama, on kaasamõtlemine hea märk. On ka utoopilisi lahendeid. No näiteks niimoodi, et teil on küll vana sagris ja umbekasvanud ubinapuu, kuid meie puu korrastamise lahendiks on ... pirnide kasvatamine. Et kui meie ubinapuu otsas kasvaksid pirnid, siis oleks meie elu ikka hulka lahedam.

Kuid siin on paar looduslikku piirajat. Tahta õunapuu otsa pirne või meloneid riputada, on kallis ja enesepettus. Enesepettusest ja „lihtsa lahenduse" otsimisest tekkivad lahterdamised, kes on liiga noored, kes vanad, osa lausa lumehelbekesed. Kui puu annab saaki, siis mis vahe sellel on, millise oksa küljest ubin tuleb? Kas lumehelbekese või pensionäri oksalt.

Noored on parim osa juhi töös