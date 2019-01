Majandusanalüütik majandusest: patsient ei vaja otseselt elustamist

Euroopa Liidu ja euroala majandust terveks ja tugevaks pidada ei saa. On olnud rahatrükki, kuid tööpuudus on ikka kõrge ja majanduskasv on ikka madal, tootlikkuse kasvuga ei ole ka hästi," ütles Koppel "Terevisioonis".

"Ei saa öelda, et patsiendil oleks kohe vaja elustamist, kuid see patsient väga terve küll ei ole," nentis ta.

"Eesti on selles mõttes huvitav koht, et kui maailma mõttes vaadata, siis ega väga palju meil seda majandust ei olegi - rohkem selline laiendatud laulupidu. Maailma mõistes oleme natuke väiksem kui riisitera," ütles ta.

