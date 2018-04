Majandusanalüütik: pääsesime napilt järgmistest maksutõusu ja kulupoliitika totrustest. Majandus kasvab vaatamata riigi tegevusele

Tegelikult pääsesime napilt järgmistest maksutõusu ja kulupoliitika totrustest. Lihtsalt majandus tõusis. Kui ettevõtjad tõstavad majandust, siis tõusevad kõik laevad, ka Dr Riigi eelarve (ühisraha)laev.

Siiski meeldetuletuseks jagamisel, et mullune meetrine laine ei tähenda, et veetase on meetri võrra tõusnud. Loksatab vaid korraks üles, teeb silmnäo märjaks, kuid ujuda ikka ei saa. Tähtis on tõdeda, et majandus tõusnud vaatamata Dr Riigi tegevusele, mitte tänu sellele.

Või siiski, diiselkütuse ja majutusasutuste maksutõusu ärajätmine oli ilmselgelt õige tegu, võib arvata, et seetõttu jäid kümned kui mitte sajad väikeettevõtjad veel elule.

Sellegi laine on tekitanud ettevõtjad, loonud selle, mida on nüüd võimalik laiali jagada ja maksurahu pidada. Maksurahu? No kes küll sellise sõnapeletise välja mõtles? Kas see on nagu äsjane raierahu ja siis tõmbame saed topelttuuridel jälle käima?

Maksurahu jutt teeb veidi ärevaks, sest tundub, et osa poliitinimesi ei saa siiani aru, kuskohalt raha tuleb, pole mõistetud, et Dr Riik toimib kui tervik, mitte kui ajutiste silotornivürstkondade kogum. Lootus oli, et see aeg mil arvati, et raha tuli seina seest, on möödas. Kui kuuled sõnajada, et meie tervishoiupealikud tegime ju alkoholipoliitikat ja rahapealik teeb hoopis teist asja ehk rahapoliitikat, siis tuleb küll hirm peale. Kas raha- ja majanduspoliitika ei puudutagi tervishoiupoliitikat?

Hrustšovi ajal mõeldi ka, et milleks meile lehmad? Piima saame ju poest.

Tundub, et „rahamuret" Dr Riigil ei ole, sest veerandmilline eurotoetuste promokino tellimine on täiesti normaalne. Kas tõesti pole seda „piskut" kuskil tõhusamalt kasutada? Uskumatu jõukus. Või arrogantsus? „Rahainimesed", eelarvevõlurid, tõeliste professionaalidena muidugi pingutavad, et otsida viimaseid veeringuid tihendamiselt, kuid mis sest kasu on, kui see ei lähe uute ideede rahastamisse.

Pulmad või ühiselamu?

Kui sisuliselt ei osata tõhusust saavutada, siis vormiliselt on võimalik midagigi „näidata". Ilmselt on sellisest vormilisest tõhususe taotlusest kantud ka Tarbijakaitseameti (TKA) ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) ühendamise otsus. Ega liitmises ja lahutamises midagi uut ole, ajad muutuvad, vajadused ja rõhuasetused ka. MKM on tellinud konsultatsioonifirma Price WaterhouseCoopers (PWC) ametite tänaste tööprotsesside hindamise analüüsi. Tegemist on igati soliidse ja põhjaliku uuringuga. Ametite kokkupanemise analüüs PWC poolt on õige samm õiges suunas (staatilistes oludes), mis näitas mitmeidki üllatavaid, kuid ka oodatavaid tendentse.