Majandusanalüütik: pensionäridele ei peaks poliitilisi püramiidskeeme pakkuma. Ehitame linnahallide asemel hooldekodusid!

Miks püramiidskeemid? Sest samamoodi nagu püramiidskeemis pole ka poliitilises ümberjagamisskeemis suuremal osal midagi võita. Võitjad on vaid skeemi algatajad, teised ... Kui muusika vaikib, siis on suureal osal tühjad pihud. Kuid me oleme heausksed, juba kõlab järgmise lugudejutustaja ahvatlev lugu. Järgmine püramiidskeemi lugu. Need on halvad (poliit)muinaslood. Mitte käskimisest (lapsed lasteaeda sundkorras), karistamises ega ümberjagamisest ei taha me lugusid kuulata, vaid liikumapanevate jõudude vaimse õhkkonna, loovuse ja hariduse sümbioosist.

Pensionärid lugude lemmikkuulajad

Noored on need, kes suudavad liigutada maailma, kuid poliitlugude kõige hinnatum publik on teadagi pensionärid. Mitte ainult kuulajad, vaid ka valimistes osalejad. Pensionärid on poliitilise sõnumi ideaalsed tarbijad. Harjunud ootama, harjunud vaikselt istuma, ei looda mingeid sensatsioone ega nalju.

Niisiis esimene pakkumine oligi neile, kui järgmiste valimiste peateemaks püüti upitada pensionide erakorralise tõstmise küsimust. Keskmine vanaduspension tänavu I kvartalis oli 417 eurot (keskmine pension 387,3 eurot). Kuid see on kasvutrendis. Seega valimislugude valikusse toodi lugu erakorralistest pensionide tõstmise lubadusest. Et oleks muljetavaldavam lubati lausa 100 eurot pensioni ekstratõusu veerand juurde. Tore ümmargune summa.

Rahandusministeeriumi arvutuste järgi oleks selle loo maksumuseks jällegi ümmargune summa ehk pool miljardit (mis on eelarvest u 5%). Ettepaneku autorid ütlevad, et RM eksib oma arvutustes. Selle suhtes võib neil tõesti õigus olla, sest ...

Erakorraline pensionitõus tõstab keskmist pensioni veerandi võrra, kuid see pole veel kõik, sellele hakkavad toimima korralised indekseerimised, tõstes „projekti" maksumust iga aasta veelgi. Kuid ärgem olgem väiklased, muidugi oleks tore, kui pensionid oleksid suuremad, seega kuskohalt saada „erakorralised" pool miljardit aastas? Äkki on see meil juba püttidesse soolatud ja ootab tarvitamist? Ilmneb, et ei ole.

Lihtsalt, „katteallikateks saavad lisaks majanduskasvule olla ka astmeline tulumaks ja ettevõtte tulumaks," Ups, see on küll lihtlabane ümberjagamine. Lihtlabane püramiidskeem. Ütlemine, „Lisaks majanduskasvule", kostub ju hästi, kuid selle lisandumist soodustava keskkonna loomisest pole me veel ühtegi lugu kuulnud. Või ongi ettevõtluskeskkonda soosivad meetmed ettevõtte tulumaks ja astmeline tulumaks?

Teisalt kui arvestada seda, et vastavalt äsjasele SEB uuringule prognoosivad eestlased oma elu pikkuseks üle 85 aasta ega kiirusta pensioni saabumisel tööd lõpetama, võib arvata, et suure osa lisasajasest maksavad pensionärid ise kinni läbi mulluse „tulumaksu mitteastmelisuse reformi". Ehk ikka rohkem lisandub neid pensionäre, kes kogumis oma pensionilt Dr Riigile üha suurenevaid makse maksavad, täpselt nii nagu see juhtus juba nüüd töötavate pensionäridega. Dr Riik justkui annab, kuid võtab sealjuures ka tagasi. Ümberjagamine ei ole olemasoleva raha juurde tekitamine. Selle skeemiga Nobeli majanduspreemiat välja ei teeni.

Maa tuleb täita ...?

Ka järgmine lugu on seotud eakatega. Nimelt, 2040. aastaks on üle 85-aastaste inimeste arv kasvanud meil tänaselt 35000lt 65000le. See on suurepärane saavutus, kuid ... Võib arvata, et juba täna terav omastehoolduse küsimus muutub järgnevatel aastatel meie, mitte ainult sotsiaalpoliitika, vaid majanduspoliitika suurimaks kitsaskohaks.