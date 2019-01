Majandusanalüütik: poliitikute lubadusi arvestades tundub, et saame poliitkaubamajast osta arutult kalli auruti ja pöördnugadega külmkapi

Kõik pidukonnad on nüüdseks märtsivalimisteks (või märtsiiidideks?) oma valimisplatvormidega uhkelt ülesse rivistunud. Nagu pidukonnad ise väidavad, siis on tulemas kõigi aegade suurim, peaaegu eepiline, lahing, kas minna edasi või minna tagasi.

Üks väike probleem poliitilise sõnaseadmisega muidugi on, sest on veidi segane kas tagasi tähendab tavakeeles edasi või edasi-tagasi, kuid poliitenesereklaamis on see üpris kõrvaline küsimus. Meile lihtsalt teadmiseks, et sõna mõttest arusaamiseks tasub sõna siduda selle kasutajaga, mitte tavakasutusega. Võib tekitada eksliku mulje. Retoorika on vägev, kuid kui vaadata esitatus kaubavalikut (valimislubadusi), siis on uut, seda enam eepilist, vähe.

Kahjuks peetakse meid teiega poliitmaailma poolt jätkuvalt refleksidel põhinevateks Pavlovi koerteks, mitte mõtlevateks ega loovateks inimesteks. Kuigi ei saa salata, et platvormide sõnaline osa on muljetavaldav, siis lähemal uurimisel on põhitegevuseks ümberjagamine erinevate ilunimede all. Tegelikult on see just see, mille kohta kunagine USA president tabavalt märkis „Demokraadid nõudsid ka „varade, sissetulekute ning võimu õiglasemat jaotamist" - see oli eufemism töötavate ja midagi tootvate inimeste sissetulekute konfiskeerimiseks ja seda mittetegevatele inimestele ümberjaotamise kohta."

Nii ongi, et sõnavõnkelisi lubadusi on inforuum tihkelt täis. Kõlab ju toredalt, et igaüks loeb (kirjutab, joonistab, aga parem oleks kui ka arvutaks) ja õiglane riik kõigile, kuid ...Kaeme perra, milline oli viimane võrdsuse tulem?