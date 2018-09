Majandusanalüütik: poliitikutel oleks aeg lõpetada üksteise süüdistamine, et ühed on tekitanud rahakotti augu ja teised joomahulluse. Rahvas on sellest tüdinud

Seistes selle kolahunniku kõrval on meel nukker, ei ole millegi vahel valida peale kurjuse ja majandusloogika mittemõistmise. Kas selline „kombo“ tuleb mõttelaiskusest? Mugavusest? Tüdimusest? Või meie alahindamisest? Vaatan seda kolahunnikut ja meelde tuleb äsja Heurekast loetu, et Inimese eellane Homo erectus suri värske uuringu kohaselt välja lihtlabase laiskuse tõttu. Kuidagi tuttavlik tundub tõdemus, et kuigi inimeellastel oli ligipääs kvaliteetsele materjalile, valmistasid meie eellased tööriistu ikkagi suvalistest ettejuhtuvatest materjalidest. Kaljudel, leidus küll ohtrasti kvaliteetset materjali, millest tööriistu valmistada, ent meie eellane lihtsalt ei vaevunud kõrgemale ronima või kaugemale kõndima. Rahulduti käepärasega. See laiskus sai meie eellasele ka saatuslikuks. See võib juhtuda ka meiega. Ikka see sama, anname raha, aga katteallikad ehk mille eest me rohkem maksma peame salatakse maha. Teiseks on lausa kohkumust tekitav ihalus kõiki maailma hädasid parandada politseinike lisamisega. Kolmandaks „vana hea“ konkurendi sõimamine, millest püütakse tuletada inimjahi õigustust.

Kaua kestab vaidlus selle üle, kes põhjustas Eestis joomarluse?

See, et valimispäevaks ennast hääleproovidega niimoodi vormi viia, et teiste sõnumeid ignoreeritakse on tavaline. Kui Kahevahel Erakond ja Edasipoole Erakond üksteist näägutavad teemal a´la me peame rääkima aktsiisidest, siis ei räägi keegi aktsiiside, kui läbimõeldud instrumendi kasutamisest, vaid malakast millega saab konkurendile lagipähe virutada. Tegelikult on asi lihtne, aktsiiside üleekspluateerimine on olnud juba pikaajaline praktika, kuid viimase KOLE-ga (koalitsioonilepinguga) keerati vint lõplikult üle ja konstruktsioon lagunes laiali.

Olen küllaga rattakodaraid pingutanud, et „kaheksat“ välja timmida ja ikka on juhtunud, et veel pool pööret ja siis oleks ratas sirge, kuid selle asemel tõmbab ülepinge kas kodara katki või vindi maha. Ups! Tulemuseks tuleb ratas raamist lahti võtta, rehv maha, uus kodar asemele, rehv uuesti peale ja uuesti timmima. Kõik vaid mõttelaiskusest, sest oleks pidanud timmima mitte seda ühte kodarat vaid mitut järjestikku. Ütleme nii, et teeb vihaseks küll. Kes on süüdi? Kodar loomulikult. See on automaatne eneseõigustuslik refleks. Niisamuti on poliitinimesed eksinud aktsiisipoliitikas oma seletustes eneseõigustuse metsa. Ja nüüd vaidlevad kaks „suurt“ selle üle kumb on vastutav joomahulluse eest. Täiesti pöörane tühijutt.

Järeldused küll tehti, kuid ehmatamapanevad. Järeldus oli, et oleme uhked lepingurikkujad. Kuid just see on juurpahe, et Dr Riik rikkus varasemalt ettevõtjatega kokku lepitud aktsiisitõusu sammu. Poliitinimesed võivad üksteis tõrvata palju tahavad, kuid meil teiega on sõnamurdlikkuse bilanss selge: alkoholi tarbimine ei vähenenud, pigem suurenes, plaanitud raha eelarvesse ei laekunud, Dr Riigi sõnamurdlikkus õpetas inimestele kombe juurde minna oma kodanikuallumatust demonstreerima Lätti, elujõudu kaotasid meie tööstus, kaubandus (eriti lõunarinde väikekaubandus) ja turism. Nii ongi, tuleb teha selget vahet raharoopimise iha ja karskuse edendamise vahel. Vägisi tehtud asjadest ei tule midagi head.

Loe veel

Poliitinimestel oleks aeg lõpetada see leierlugu, kus ühed on tekitanud augu rahakotti ja teised joomahulluse. Publikum on sellest tüdinenud.Tehtud vigadest tuleb õppida, see ei ole lahendus, et võtame ära, teeme kallimaks, karistame karmimalt. Iga kord kui tahetakse protsesse mõjutada tuleb mingi „ära võtmise“ asemele anda midagi meeldivat. Midagi sellist, millega tegelemisel inimesel ei tuleks pähegi pidevas vines ringi tuiata. Sellist lahendit ootakski. Muide see jutt, et anname nüüd aktsiisides üksteise võidu järgi, ei päästa enam olukorda.

Karujahist inimjahiks

Eks see maailm ole veidi imelikuks läinud jah, kui vanasti laudi, et Vändra metsas Pärnumaal, vana karu maha lasti ja pojad viidi laadale, siis tänapäeva laul on justkui pöördpilt: suures laadameeleolus püüti karupojad taluhoovist suhkrukotti, viidi Pärnumaa metsa ja Saaremaal alustati inimjahti. Mis siin imelikku? No minu kui arveametniku silm läheb küll vesiseks, kui loed artikli pealkirjast, et „Saaremaa karupojad tuli vahendite puudumise tõttu kinni püüda suhkrukottidega“ ja selle järgi kohe, et keskkonnainspektsioon alustas Saaremaal inimestele oma sõprust pakkunud karupoegade loodusest eemaldamise osas väärteomenetlust.

Vaat niisugune värk, et karupoegade püüdmise vahendeid meil pole kuid inimeste püüdmiseks ehk inimjahiks on küll. Ühe uurimisversiooni järgi võisid mõmmikud üksi jääda pärast nende ema tapmist. Mõni arvab, et keegi on emakaru talveunest üles ehmatanud, mille tulemusel karupojad korjas üles keegi asjatundmatu õilishing, et neid päästa. Nii või teisiti on heast teost saanud halva mõjuga inimkontakt, loodusest võõrandumine ja inimsõbralikkus. Niisiis jahitakse inimest, kes on mõmmikud nakatanud inimsõbralikkusega. Just sellist saaki jahitaksegi. Isegi ajujaht on välja kuulutatud, sest meil on nii pisike ühiskond ja keegi ikka kuskil midagi nägi või kuulis.

Kas meil juhitakse kuritegude uurimist poliitilise tahtega ja mitte seaduste järgi?