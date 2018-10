Majandusanalüütik poliitikutele: ärge minge teise hernesupi sisse maasikamoosi ja suitsuheeringat sokutama, tehke oma supp

Seekord on riigieelarve rammusam, kui kunagi varem. Jõukam. Kuidas seda hinnata? Ilmselt on paljud seda meelt, et tuli välja parem, kui kardeti, kuid võib-olla oleks siin kohane Suurbritannia kunagise peaministri Stanley Baldwini hinnang rahandusminister Winston Churchilli eelarvekavale (1927): „Tema vaenlased hakkavad ütlema, et selle aasta eelarve põhineb üleannetul manipuleerimisel ja žonglöörimisel riigi rahaga, sõbrad aga ütlevad, et see on leidlikkuse meistritöö.“. Kui niimoodi kissis silmadega linnulennult vaadata, siis pole järgmise aasta eelarvel vigagi, paljud saavad juurde, ära võetakse nii nagu mullu ja välja kuulutati maksurahu ehk eelarve kui üleannetuse meistritöö?

” Meie riigieelarve ei ole plaan tuleviku ehitamiseks, vaid tasumaksmise leht. Ja isegi palgapäevalehena on see vildak.

Maksurahu ja maksuraha

Selle asemel, et tegutseda, kasvõi vigu parandada, on Dr Riik enese rüütanud (maksu)rahu vürstiks nagu Camberlain peale Müncheni sobingut. Nii nagu nimetatud sobing ei toonud rahu, ei too rahu ka eelarve. Eelarve peab olema riigi äriplaan, kuidas olemasolevate vahenditega paremat tulemust saada ja oma ressursse rohkendad. Kuid just seda see eelarve ei ole, see ei ole plaan tuleviku ehitamiseks, vaid tasumaksmise leht. Ja isegi palgapäevalehena on see vildak. Midagi on väga viltu, põhjani viltu, kui päästjad peavad „nuruma“ riigi keskmist palka; midagi on viltu, kui investeerimiskeskkond tingib mahu vähenemist. Midagi on viltu, kui majandus ei valmistu järgmiseks arenguhüppeks, midagi on väga viltu, kui katuserahad on paisunud selliseks, et katus sõidab.

Pealegi kui nüüd on „rahu“, siis milline rahu? Mitte millegi muutmise rahu? Selles rahus on kaks petlikku punkti.

Esiteks see, et tehtud ilmseid maksupoliitilisi vigu (ikka juhtub) ei parandatud. Selle asemel kuulutati välja rahu. Mõni nimetab seda seisakueelarveks, teised ütlevad, et riik on pandud pausile. Te ei saanud aru? No riigi tasandil ongi raske aru saada, kuidas näeb välja pausile pandud riik, kuidas aga näeks pilt välja isiksuse tasandil? Kas teie näiteks panete oma tegevuse pausile, kui kogemata või hooletusest vigastasite reisikaaslast? Seisate veritseva sõbra kõrval ja ütlete, et meil on siin nüüd haavade tekitamise rahu ja lasete verel vaikselt nõriseda? Või seote kinni, kutsute abi? Ei? Sest teil on haavarahu? Kuid tõsiasi on, et raha, aktsiisimaksraha, nõriseb riigist nagu lahtisest haavast välja.

Niimoodi saame endale pikapeale majanduslaiba, mis on küll nominaalselt elus ja struktuurselt kõbus, kuid ei liiguta millegipärast.

Dr Riigi tasandil ongi meil nüüd struktuurselt nominaalne või vähemalt nominaalselt struktuurne eelarve koos. Samas on Euroopa Komisjon (EK) arvanud, et see „tasakaal“ ei vasta Euroopa Liidu eelarvenõuetele. Selle kohta teavad meie poliitinimesed veendunult öelda, et need EK omad ei tea midagi. Kuid seda mängu mängitakse hoopis teistmoodi, pole tähtis mida EK teab või ei tea (meie arvates), nemad kehtestavad reeglid ja on arbiiterid. Kõik. Nende õigus, meie trahvid. Vaat selline rahu.

Teine punkt „rahus“ teeb eriti murelikuks. Dr Riigil on viimastel aastatel külge tulnud uus mood, kus piltlikult öeldes püütakse meid keset selget päeva eksitada. No võib-olla mitte tüssata, kuid luua illusioon heateost. Kuidas see toimub? Kõigepealt käiase välja lubadus, et kuna meil mütse ei jätku kõigile solidaarselt, siis lahendame selle nüüd ja kohe: teeme pooled peajagu lühemaks. Kui küsitakse „miks?“, siis vastatakse: elementaarne, solidaarse mütsikasutuse tagamiseks, seepärast on vaja olukorda lahendamiseks osa päid ära korjata.

Saab toreda solidaarselt nominaalse mütsikasutuse. Nüüd jagub mütse kõigi peade otsa ja jääb ülegi, oleme edukalt lahendanud mütsipuuduse probleemi. Kui tõuseb nurin, siis pehmendatakse „meedet“ tingimusel, et potentsiaalne peatu jagab oma mütsi solidaarsuse põhimõttel. No peaaegu nagu heategu, jättis ju pea otsa. Rahva üldine tänu sellise suuremeelsuse eest?

Niimoodi on kõigi viimaste aastate uuendustega alates mullusest eelarvedefitsiidi planeerimisest kuni aktsiide „mittetõstmiseni“ sel aastal. Poliitinimesed ehmatavad meid kangeks oma lubadusega suure defitsiidi/maksutõusu osas, kuid „kangelaslike“ ponnistuste tulemusel (veidi vähem priisates) teevad defitsiidi/maksutõusu (halba) poole vähem.

Kõlavad loosungid: „Me oleme kangelased!“, „Tänavu on rahuaasta!“, põletame reserve. Meie teiega vaatame võlutult seda etendust ja oleme vait. Hämmeldusest? Ükskõiksusest? Jõuetusest? Külvame inflatsiooniseemneid. Need inflatsiooniseemned ei ole need, millest me unistasime ja isegi EK tasandil õhutati, et triljonilisi võlgu vaikselt absorbeerida. Need on seemned mis lähevad vohama nagu Sosnovski karuputk.