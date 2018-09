Majandusanalüütik: poliitinimesed, olete oma halva kõrvakuulmisega ajast maha jäänud. "Penskarid" on teist kiirema taibuga!

Ettevõtja, see kõlab uhkelt

Minu kaks esmakogemust ettevõtlusuhkusega on seotud 90date alguse Soomega. Üks oli ehitusettevõtja, selline lihtne „maapoiss“, pennigi hinge taga, kuid kindla veendumusega, et „Mina tahan olla ettevõtja“. Saigi ettevõtjaks ja kusjuures veel edukaks. Lihtne maapoiss seletas mulle hommikuse kohvijoomise käigus bensujaamas „täiesti vabalt“ majanduse põhitõdesid nagu miks tööjaotus on kasulik ja miks ta kodus kohvi ei joo. Nimelt, kui tema joob kodus kohvi, siis pole tanklamehel raha temalt eitustöid tellida. Vaat niimoodi me majandustarkust kogusimegi.

Teine näide oli Rauma lähedasest üksiküritajast, kelle mees nagu orkester: ise võttis tellimusi, ise hööveldas-saagis puidu parajaks, ise komplekteeris, ise viis kohale, ise laadis maha jne. Ettevõtja nagu nõtke pilliroog. Kui küsisin, miks ta suuremaks kasvad ei plaani vaatas ta mind veidi nõutult ja seletas, et siis ta peab tegelema tuhande teise asjaga, mitte kundedele hea teenuse pakkumisega. Tegemist oli omamoodi ettevõtlusaristokraadiga, küll väike, kuid iseseisev ja uhke oma töö ja ettevõtjaks olemise üle.

Ettevõtjad: vaikiv enamus

Ükskõiksus ettevõtluse küsimuses, mispärast Dr Riik saab ignoreerida ettevõtjate algatusi, johtubki sellest, et me ei samasta ennast ettevõtlusega. Läbi mitme põlve Vaheriiki on tuhmistanud meie ettevõtlusalaseid instinkte. Meie jaoks tunduvad ettevõtjad olevat vaid sadakond suurt ettevõtet ja nende tegevjuhti. Ometi moodustavad meie majanduse põhja mikroettevõtted, moodustades 94% kõigist tegutsevatest ettevõtetest. 2017. aastal oli selliseid umbes 120 000, seega suur osa meist hõõrub ju igapäevaselt mingit „oma äri“, tegeleb ettevõtlusega.

Eelkõige just neid mõjutab fataalselt iga Dr Riigi rohmaks regulatsioonimuutus. Nii, et mõtteviis „tühja neis sajakonnast, keda ei kuulata ja paras neile” on vildaka. Kui ettevõtjaid ei kuulata, siis ei kuulata enamust meist teiega. Ilmselt on asjalood pigem nii, et me ei tea kedagi, kes teaks kedagi, kellel pole väikestki äriühingut asutatud. Aga vaesust ei saa vähendada poliitinimeste lubadustega, vaesust saab heas majanduskeskkonnas vähendada vaid inimesed ise oma tööga. Vaesuse vähenemine ei toimu mitte „tarkade“ poliitinimeste eneseimetluslike valimislubaduste kaudu ühisraha ümber-ümber-ümber jagamise kuluveskis, vaid tööviljakuse kasvu, intelligentse töö ja töö mahu kasvuga.

Hõbemajanduse kuldkalakesed

Kellel on õnnestunud sirvida edukate riikide kontsernide strateegiaanalüüse, siis on nendes pööratud eakatele väga suurt tähelepanu. Kuni 75 verstapostini käsitletakse kui „hõbedaseid“ ehk kuldsete klientidena, kes on usinad teenuste, reiside ja kaupade tarbijad. Ütleme, et paljudel juhtudel lausa ettevõtluse mootorid.

„Eaka tarbija käes on tuleviku ostujõud.” USAs omavad üle 50- aastased 80% finantsvaradest ja kulutavad uutele autodele noorematest põlvkondadest rohkem. UK-s on nende arvel 75% riigi kogu rikkusest, 60% säästudest ja 40% tarbimisnõudlusest. Suvel saime teada, et 2016. aasta statistika kohaselt on Soomes keskmised pensionärid juba oluliselt jõukamad, kui on tänased töölkäijad, neile kuulub u 40% Soome majapidamistele kuuluvast varast. Kusjuures kõige jõukam on vanusegrupp 65-74 ja nende vara väärtus on oluliselt suurem kui näiteks 25-34-aastaste töölkäijate oma.

Meil pole sellest aru saadud, et „hõbe“ on tänapäeval suure ostupotentsiaaliga uus, kasvav turg, uued teenused, teenimisvõimalus, pigem kipub meie hõbemajandus kujunema ikkagi kirstututi hõbedaseks. Poliitinimesed, olete ajast maha jäänud, „penskarid“ on teist kiirema taibuga. Nobedamad otsustama. Käbedamad koguma. Ilmselt pole mõtet kapitali omaniku juurde minna sajaka „andmise“ mesijutuga

Ettevõtjad, see on jõud

Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal Eestis tegutsevaid majandusüksusi pea 158 000. Majanduslikult aktiivseid ettevõtteid oli 127 622, nendest äriühinguid ligi 103 500. Möödunud aastal asutati meil tööealise elaniku kohta 0,02 ettevõtet, Lätis 0,007 ning Leedus 0,005 ettevõtet. Seega oleme naabritest 3-4 korda ettevõtlikumad.

Eestis suurimaks käivitavaks jõuks oli püüdlus saada iseenda peremeheks, olla tööandja. Samuti soovitakse muuta hobi äritegevuseks – selleks on oma ettevõtlusega alustanud 25% uutest ettevõtjatest Eestis, 14% Lätis ja Leedus. Seega motiveerib meie inimesi ettevõtjaks hakkamist vabadus, kasu ja huvitav tegevus. Meil on lootust, sest 2017. aastal registreeriti Eestis 21 947 uut ettevõtet. Pole ju vähe? Kuid kui siia arvestada juurde juba tegutsevad ettevõtjad ja veel äriühingute juhatuste liikmed, kes ei pruugi olla ettevõtjad, kuid kes peab oma kohustusi täitma korraliku ettevõtja hoolsusega, siis on ettevõtjaid tõesti muljetavaldavalt palju.