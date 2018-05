Majandusanalüütik: riigireformi vastased on lihtsalt kadedad?

Võõra raha lugemine huvitab paljusid inimesi. Kui euroseeliku maksumus ajas inimesed pöördesse (kusjuures see ei puudutanud üldse nende rahakotti), siis teade, et RRSi asutanud ettevõtjad finantseerivad ise sihtasutuse tegevust (mis tähendab peamiselt seadusloome rahastamist), lõi millegipärast mitte ainult lihtsama, vaid ka justkui teadjama rahva kadedusfantaasia möllama. Mida te ikka rahaga teete, kellele see läheb, kuidas te julgete seadusloomet rahastada, kellele te selle raha annate, kas nüüd hakatakse seaduseid ostma, kas nüüd on mõnele erakonnale oodata suuremat rahasüsti?

Kuulan seda juttu ja ei saa aru. Muidugi oleks tore mõelda, et sellist tööd on võimalik talgukorras teha, kuid arvestades kiiret ajatakti ja seda, et analüüse on vaja teha kõrgel professionaalsel tasemel, on 280 000 eurot ikkagi naeruväärselt väike summa. Võib arvata, et suur osa valmib pro bono formaadis ehk vabatahtlikult ja tasuta. Kui selle organiseerivad ja rahastavad ettevõtlikud kodanikud, siis peaksime sellise võimaluse üle rõõmu tundma.

Midagi oleks nagu inimeste mõistmises nihkes, sest kui Dr Riik oleks oma tööga toime tulnud, siis poleks ettevõtlike kodanike abi ju tarvis olnud. Arvata võib, et ettevõtjatel oleks tuhat targemat tegemist, kui reformikavasid aretada. Või on asi selles, et: „ „Šikk ohvripõlv“ on tänapäeval moes korraga ühiskonna paremal ja vasakul tiival, nii rikaste kui vaeste seas. Tegelikult võib praegu olla inimkonna ajaloos esimene kord, mil absoluutselt kõik võimalikud demograafilised rühmad tunnevad ühel ja samal ajal ennast ebaõiglaselt ohvri rolli surutuna. Ja nad kõik sõidavad huilates sellega kaasneva moraalse üleoleku laineharjal.“„Tänasel päeval tunneb igaüks, kes on nördinud ükskõik mille pärast – olgu siis ülikooli kursusel lugemisvara hulka arvatud raamat rassismist, kohalikus ostukeskuses ärakeelatud jõulukuused või investeerimisfondide maksumäära tõstmine poole protsendi võrra – et neid mingil määral nagu rõhutakse, mille tõttu on neil õigus tõsta ülekohtu vastu protestikisa ja saada teataval määral tähelepanu.“ (M Manson „Kuradile! Suva olemise peen kunst.“ Kunst 2017).

Kes teid …? Miks nad …?

Vaadake - meile võib meeldida või mitte meeldida inimeste aktiivsus muuta meie elu mõistuspärasemaks, kuid tõsiasjaks jääb, et meid jääb ikka vähemaks ja riik peab muutuma koos - andma võimaluse ka uutes oludes püsima jääda. Juba küsivadki osad lähtevisiooni kohta: „Kes teid volitanud on selliseid ettepanekuid tegema?“ See küsimus on hirmutavalt vanaaegne, käsuriiklik maik man.

Kuivõrd paheliselt kiiva kiskunud on osa kodanike mõttemaailm, kui kodanikke halvustatakse (muide ka ettevõtja on eelkõige kodanik, ainult aktiivsem) selle eest, et nad on asunud paikama Dr Riigi tegematajätmisi? Ilmselt pole sellise mõtteviisi viljelejad eriti kursis meile eeskujuks olevate riikide praktikaga, kus erinevad ühingud, mõttekojad, liidud esitavad uhkusega oma kokkuvõtteid, ettepanekuid, visioone, strateegiaid jne parlamentidele, presidentidele, valitsustele. Muide, need dokumendid võetakse administratsiooni poolt vastu käteldes, südamlike tänusõnade saatel ja märkides ära tegijate suurt panust.

Aktiivsus on kohustus