Majandusanalüütik tasuta ühistranspordi surumisest: segaduses läheb osa liine kinni, osa vedajaid pankrotti ja Dr Riik saab kaela paraja portsu kohtuasju ja kahjunõudeid

Alles pooleteisttuhande aasta pärast suudeti kokku viia Antiik-Kreeka teleskoobi idee ja 17 sajandi klaasilihvijate töö ning inimkonnale avanes uus suur maailm. Seega võib olla küll idee, kuid kuni asjatundjad-käsitöömeistrid pole välja mõelnud, kuidas seda teostada, ei saa seda ideed teostada. Tundub et selline olukord on meil tekkinud tasuta ühistranspordi (TÜT) alal, kus idee võrsus juba enne eelmisi valimisi ja vormus poliitiliseks tahteks 2016. aastal, kuid poliitiline tahe ei taha kuidagi materialiseeruda, sest selleks ei ole tingimusi.

” Tundub, et tasuta ühistranspordi osas jaks üle ei käi.

Valdkonnaasjatundjad? Neid lihtsalt ei kuulata, kuid asjata, see ei too head tulemit ega jäta ka nutikat muljet. Ega see Rooma keiser, kes igal hommikul „käskis“ päikesel tõusta, ei olnud mingi tobu, et oleks keset päeva või ööd kuulutanud koitu, vaid lähtus asjatundjate arvutustest. Kui arvutused näitasid, et päike tõuseb kell 5.35, siis just sel ajal päikesetõus välja hüütigi ehk pandi päike tõusma. Selles suhtes pole aastatuhandetega midagi muutunud. Asjatundjad on edukate juhtide puhul alati hinnas olnud.

Meil püüab Dr Riik millegipärast tasuta ühistransporti teha põliseestlaslikus „iseenese tarkuses“. Lisaks ka salaja.

Muidugi võib ka iseenese tarkuses asju teha, kui neist jaks üle käib. Kuid tundub, et tasuta ühistranspordi osas jaks üle ei käi, viimased „rindeteated“ viitavad sellele, et projekt on koost lagunenud. Uuemad teated pajatavad, et tasuta ühistransport ei ole üldine, nagu algselt välja kuulutati, vaid ühistranspordi keskuste (ÜTK) valik. Teevad nagu tahavad? Kuid sellisel juhul pole ju enam tegemist üldise TÜT korraldusega vaid lisadotatsiooni jagamisega piirkondade vahel. Kui enne veel võis ette kujutada, mida tehniliselt kujutab TÜT (kuigi majanduslikult oli tegemist absurdiga), siis see otsustamatuse segasumma suvila, mida püütakse näidata kui demokraatiat ja mis poolaastast käima läheb, on mitte ainult majanduslikult vaid ka organisatsiooniliselt absurd. Põhja –Eesti ÜTK on juba teada andnud, et: "Me oleme kindlasti seisukohal, et täielikult tasuta ühistransporti ministeeriumi poolt planeeritavate vahenditega pole võimalik teha. Kui meile antakse vaba valik, siis me teeme Põhja-Eesti transpordikeskuse alla kuuluva nelja maakonna osas erinevad otsused. Kas need tulevad ühesugused või neli erinevat, seda näitab aeg“. (ÜTK-d koosnevad teatavasti KOV-de ja riigi (ühest) esindajatest).

” On aeg tõdeda ja välja öelda, et üldine tasuta ühistranspordi projekt on koolnud.

Seega on aeg tõdeda ja välja öelda, et üldine tasuta ühistranspordi projekt on koolnud. Just sel momendil, kui poliittehnoloogiliselt mängiti demokraatiat (igaüks ise valib, kas TÜT või lisaliinid aga piletiga) oligi TÜT projekt surnud, muteerudes enne viimast hingetõmmet lisadotatsioonide jagamiseks eri piirkondade vahel, erineval baasil ja erineva metoodikaga. RIP.