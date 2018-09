Majandusanalüütik tootlikkusest ja tööjõust: riik ei mõtlegi, kuidas uut putru keeta, vaid kraabib "arengukavadega" aina tühja potipõhja

Mind teeb murelikuks meie muretus põhiküsimustes. Oleme hakanud väga osavalt ära seletama nii lahjat tootlikkust kui rahvastiku vähenemise vähetähtsust, asendades selle tööhõive loosunglike edusammudega. Kuid need on kaks eri asja, üks on igipõline jätkuv laulupidu, teine viimane ohe (või karje). Jah tõesti, tööhõive on aegade parim, kuid kas see on ikka uhkuse asi, kui pudrupott on tühi ja edvistame kõige puhtamaks kraabitud potiga?

Mis aga kõige ärevusttekitavam, Dr Riik ei arutagi selle üle, kuidas uut putru keeta, vaid harjumuslikult koostab „arengukavasid" kuidas kaapida jätkuvalt (tühja) potipõhja. Eneseõigustuslikke teooriaid kaapimise kasulikkuses, lausa tarvilikkusest, on mitmeid. Vanaema Marie naljatles ka, et ega suhkur kohvi magusaks tee, ikka lusika liigutamine. Suhkrut pannakse vaid selleks, et oleks põhjust lusikat liigutada. Vana nali, aga ikka veab suunurga üles. Päriselus ei aja sellise põhjendused naerma, ei saa nõustuda nendega, kelle „arenguplaanid" näevad ette jätkuvalt potipõhja ja lusika jõulisest koostööst viimastest uuretest mingit ressurssi kätte saada.

Murdepunkti vajadus

Just seepärast kostus kuidagi hirmutavalt Dr Riigi innustunud arvamus tööjõu olukorrast, mis kõlas umbes nii, et meid on küll vähem, kuid hõive on megahea, pole probleemi.