Majandusanalüütik: uue krahhi asemel tuleb korralik majanduskasv

Mainori kõrgkooli majandusteooria lektori Ruta Arumäe sõnul arvavad paljud inimesed, et kuna eelmise buumi tipust on möödas kümme aastat, siis oleme tulenevalt majanduse tsüklilisusest uue krahhi lävel. Eksperdi hinnangul on Euroopa majandus siiski hoopis uue pikaajalise majandustsükli alguses.