Majandusanalüütik: vana aegaraiskav kaubandus sureb välja. Klient vallandab ta

Meie aeg, eriti meie vaba aeg, on meie suurim väärtus. Paljude uute teenuste edu aluseks on just see, et tekitavad meile lisaaega või siis kasutavad ära meie inimlikku põhiolemust olla laisk. Paljud senised põhiteenused, mis veel kümnend tagasi olid igavad ja sunduslikud on muudetud niivõrd mugavaks, et selle kohustuslik osa muutub taustaks ning nende lisateenused võimaldavad meil endil komplekteerida endale vaba aega.

Kui ühistransport oli vanasti inimeste vedu punktist A, punkti B võrdlemisi ebamugavates tingimustes ja ebameeldival moel, siis tänapäeva sujuvad maanteelainerid, ekraanid, WIFI, tualetid ja filmiprogrammid võimaldavad meil kujundada endise tüütult ohtliku autoga sõitmise asemel lisaajalise bussisõidu.

Aeg ongi raha

Kui liita need nutikatest lahendustest võidetud tunnid ja minutid kokku, siis säästab uus tehnoloogiline lahendus seotuna baasteenusesse iga päeva kogumis kümnete tuhandete eluigade väärtuses aega. Meie aega. Sellel protsessil on kaks järelmit, esiteks vähendab see aega, mis kulub sundtegevusteks ja teiseks see vabastab aega mingite teiste tootlike tegevuste jaoks. Tootlikkus on aga meie heaolu kasvu aluseks.

Sellest vaatenurgast omandab vana ütlemine „aeg on raha“ hoopis uue sisu. Uueaegsed ettevõtjad on aru saanud, et tänapäeva kõige minevamad kaubad on aeg ja nauditavus. Vahel me ei oska asjadele selliselt vaadatagi. Näiteks selle aasta ettevõtluspreemia pälvinud Cleveron mõtleb lahendustele, kuidas meie tülikamat ajakulutuspoolt kokku tõmmata, asendades selle mugavusega.