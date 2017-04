Majanduseksperdid: lisanduv vaba päev lihavõtetel vähendaks majanduskasvu

Majandusekspertide sõnul vähendaks lihavõtetel teise püha vabaks andmine nagu seda tehakse mitmes Euroopa riigis, sisemajanduse koguprodukti, kirjutas ERR.

Enamikus Euroopa riikides on ülestõusmispühade teine püha vaba päev. Presidendi majandusnõunik Heido Vitsur ütles ERRile, et kui lihavõtetel üks vaba päev lisanduks, mõjutaks see kindlasti ka SKP-d.

"Tööpäevi on aastas natuke üle 200 ja üks päev on täpselt pool protsenti. Aga möödunud aastal meil kasvas majandus ju natukene üle poole protsendi, see oleks olnud terve möödunudaastane majanduskasv," selgitas ta.

Vitsur lisas, et kui meie majanduskasv oleks 20 protsenti aastas, poleks poolel protsendil mingit tähendust, aga kui majanduskasv on ühe-kahe protsendi juures, siis on poolel protsendil suur osa.

Ka majandusanalüütik ja riigikogu liige Maris Lauri rääkis, et iga töötatud päev annab natukene SKP-d juurde. "Kui üks tööpäev on vähem, siis ongi seda vähem," sõnas Lauri. "Ja kui tööd ei tehta, siis järelikult toodangut ei tule."

