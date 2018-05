Majandusekspert Putini plaanidest: äärmiselt ebatõenäoline, et Venemaa viie suurima majanduse hulka jõuab

Artem Skameykin Foto: Taavi Sepp

Tänases Ärilehele antud intervjuus nendib audiitorfirma KPMG Venemaa ekspert Artjom Skameikin Vladimir Putini neljandaks järjestikuseks presidendi ametiajaks nimetamise valguses, et Venemaal on oodata maksureformi ja investeeringuid haridusse ning tervishoidu. Küll aga on vähetõenäoline, et Putinil õnnestub viia Venemaa viie suurima majanduse hulka.