Majandusel on rekordkiirus sees, aga gaas ja pidur korraga peal

Ettevõtjad on rahul, et valimised võtsid poliitikutelt kogu tähelepanu ja ettevõtlust kahjustavad teod jäid tegemata. Foto: Ilmar Saabas

Rahulolu valitsuse tegevusega on võrreldes kolme kuu taguse ajaga oluliselt paranenud. Põhjus on peamiselt see, et valitsus ei ole teinud suuri otsuseid.