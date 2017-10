Majandusfoorum: IT-firmad peavad jõulisemalt ekstremismiga võitlema

Käimasoleval maailma majandusfoorumil (WEF) käsitleti organisatisooni inimõiguste nõukogu raportit, mis nõuab tehnoloogiafirmadelt nagu Facebook, Twitter ja Google jõulisemat tegutsemist libauudiste ja ISIS-e ning Vene propaganda ohjeldamisel. Muidu võib IT-firmasid ees oodata sõnavabadust piiravad regulatsioonid, hoiatas raport.

WEF-i raport soovitab, et firmad viiksid läbi rohkem nn sisekontrolle ja analüüse, et aru saada kuivõrd näiteks sotsiaalmeediat on võimalik väärinfo või propaganda levitamiseks ära kasutada.

Teiseks soovitatakse tehnoloogiafirmadele tuua arvutite ja logaritmide kõrvale tagasi reaalsed inimesed, kes internetis levivat sisu kontrolliksid.