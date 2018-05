Majandusfoorum tõi kokku Eesti ja Venemaa ettevõtjad

18. mail toimus Narva-Jõesuus Eesti-Vene majandusfoorum „Sisenemispunkt 2018". Majandusfoorum andis ülevaate maakonna võimalustest ja edulugudest julgustamaks sealseid ettevõtjaid laienema ja eksportima. Ida-Virumaa on paljudele Venemaa ettevõtetele kujunemas sisenemispunktiks Euroopa Liidu turule ja vastupidi.

Majandusfoorumil avakõnega esinenud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on Ida-Virumaal Eesti majanduses ülioluline koht. "Maakonna majanduses on tähtis roll põlevkivil, kuid pikad traditsioonid on ka kergetööstusel ning puidu-, ehitusmaterjalide- ja metallitööstusel, kus tegutseb üle kümne tuhande ettevõtte. Samas aga näeme Ida-Virumaa mahajäämust muust Eestist palga ja hõivemäära näitajate osas," ütles ta.

"Viimaste aastate jooksul on riik suunanud märkimisväärseid vahendeid Ida-Virumaa majanduse ja ettevõtluse edendamiseks. Tänaseks on kinnitatud ka järgmine Ida-Virumaa programm 23,6 miljoni euro mahus. Kuni 2022. aastani planeeritud programmi eesmärk on tõsta ettevõtlusaktiivsust ja ka palgatööst teenitavat tasu," kommenteeris minister Palo. Ta lisas, et arvestades Ida-Virumaa kujunemist tööstuspiirkonnaks ja maakonna tulevikuväljavaateid, on suuremates keskustes arendatud riigi toel tööstusparke. EAS-i kaasabil on loodud ka eeldused loomemajanduse edukaks käekäiguks ning panustatud Ida-Virumaa kui turismi sihtkoha edendamisse.