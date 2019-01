Majanduskasv pole ilutulestikumüüjate müüginumbreid kergitanud

Ilutulestiku Keskus Arnika OÜ juhataja Eduard Tani ütles ERR-ile, et tänavu müüdi ilutulestikke tavapärasel hulgal, kuid täpseid numbreid ei ole veel teada.

"Me võtame müügipunktidest kauba tagasi ja alles teeme inventuure," selgitas ta. "Aga kui mingeid laekumisi ja tunnetust võtta, siis on see samas suurusjärgus kui eelmisel aastal."

Ruf Eesti AS-i juhatuse liige Ivo Melder ütles, et pühadeperioodi müük ei olnud varasemast suurem ning ka konkurentidelt pole müügi suurenemisest kuulda olnud. Ka tema sõnul jätkub neil tööd hoolimata aastavahetuse möödumisest, sest inimesed ostavad ilutulestikku ka pulmadeks, juubeliteks ja firmapidudeks. Tema nimetas aastavahetuse osakaaluks umbes 70 protsenti aastakäibest ja see number on sellisena püsinud üsna stabiilselt.