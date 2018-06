Majanduskriisi vallandanud müstilised kolmetähelised investeerimisvõimalused on tagasi. Kas uus kriis koidab?

Finantskriis Foto: YOSHIKAZU TSUNO, AFP

Müstilised kolmetähelised lühendid on taas pildil. CDO-d ehk pakendatud võlakohutused olid need, mis 2008. aastal üleilmse finantskriisi vallandasid. Kas meil on põhjust võimaliku kriisi pärast taas muret tunda?