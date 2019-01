Majanduslangus ja karuturg üllatavad nagu Siiami kaksikud

Majanduslanguse ja karuturu (börsi tipust vähemalt 20% langus) seosed on komplekssed, neid ei mõisteta veel kuigi hästi. Laias laastus kipuvad need juhtumisi ühel ajal esinema. Kuid pole selge, kumb on põhjus ehk kas enne oli muna või kana.

Ökonomistide maailmas eeldatakse, et majanduse üldnäitajad põhjustavad majanduslangusi, samal ajal kui finantsturud reageerivad ettevõtete tulemuste halvenemisele.

Mõnikord õnnestub finantsturgudel haista majanduslanguse riski varem, kui see paistab välja makromajanduslikest näitajatest. See võib paista karuturuna oludes, kus kõik on nagu ikka hästi, enne kui „ametlikult” ennustatakse majanduse allakäiku.