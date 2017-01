Investeeringu mõju majandusele näeme positiivsena, sest see projekt on märkimisväärselt kõrgemal Eesti tavapärasest kohast puidusektori väärtusahelas, kommenteeris Sylvesteri-meeste miljarditehase plaani majandusministeeriumi asekantsler Viljar Lubi.

"Üks asi on tehase enda poolt genereeritav lisandväärtus, aga mõju majandusele oleks laiem teda teenindavate tegevusalade kaudu," ütles Lubi. "Näiteks loob see investeering realiseerumisel ka töökohti nii logistika kui metsandussektorisse."

"Kindlasti on sel mõju puiduhinnale, aga kuna kasutatav puit on maailmaturu kaup, siis ei saa potentsiaalne hinnatõus suur olla, sest vajadusel on võimalik toore importida," märkis Lubi. "Juba praegu kasutavad mitmed Eesti tootjad näiteks Lätist imporditud puitu ning seetõttu ei ole tooraine pakkumine piiratud vaid Eesti territooriumiga."

"Olemasolevate firmadega ilmselt suuremat konkurentsi ei teki, sest praegu oleme sunnitud märkimisväärse osa paberipuust töötlemata välja viima oma vähese töötlemisvõimekuse tõttu," rääkis Lubi. "See investeering annaks suurema võimaluse kohalikku toorainet väärindada ja jätta Eestisse rohkem lisandväärtust."