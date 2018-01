Majandusministeerium: veokimaks ei ole sündinud kiirustades ega kabinetivaikuses

Rekad Foto: Sven Arbet

Teekasutustasu kehtestamine veokitele otsustati juba 2016. aasta alguses, sarnane süsteem kehtib ka Lätis ja Leedus. Erandiks on Soome, kes samuti astub samme teekasutustasude kehtestamise suunas, vastab majandusministeerium kriitikale, et kehtima hakanud uus maks on läbi surutud liialt kiirustades.