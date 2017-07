Majandusministeeriumi vana maja läheb 3,9 miljoniga RKAS-ile

Majandusministeeriumi hoone Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Kuna majandusministeerium kolib uude nn "superministeeriumisse," on vajadus vana maja järgi kadunud. Harju tn 11 asuva hoone väärtus on hinnatud 3,9 miljoni euro peale ning see läheb nüüd RKASi valdusesse.