Majandusteadlane: keskpangad on nagu püromaanidest tuletõrjujad

Lacalle'i sõnul ei mõista keskpangad tänapäevaseid finantsturge ja püüavad neid endiselt kontrollida 60ndate võtetega. Enne 2008. aasta kriisi langetasid keskpankurid intressimäärasid, mis julgustas inimesi investeerima "ohututesse" varadesse, nagu majadesse.

Lacalle'i meelest teevad keskpankurid praegu täpselt sama. Praegune mull põhineb peamiselt riikide võlakirjade ostmisel (kokku juba umbes 20 triljoni dollari eest). Võlakirjade ja finantsinstrumentide hinnad on lakke läinud ja majandus on raha täis pumbatud.

"Selline poliitika on raha olemuse hävitanud...muutes raha täiesti väärtusetuks, julgustavad keskpangad totraid investeeringuid ja võlgu elamist," on Lacalle'i hinnang karm. Kokkuvõttes on sellisest rahapoliitikast võitnud ainult spekulandid ja kaotanud tavalised inimesed, kelle võlakoormus on veelgi suurenenud.