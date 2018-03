Majandusteadlane: unustage 100 000 dollariline bitcoini ootus. Mõelge rohkem 100 dollari peale

Majandusteadlane, Harvardi ülikooli professor ja Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) endine peaökonomist, Kenneth Rogoff soovitab neil kes tahavad tulevikus näha bitcoini suurte rahanumbrite juures veel korra mõelda.

„Ma arvan, et bitcoin saab olema väärt tühise osa võrreldes praeguse hinnaga, kui sellel lastakse veel kümme aastat kesta,“ ütles ta. „Ma arvan, et saja dollariline hind on tõenäolisem kui 100 000 dollarit.“

Rogoffi sõnul on rahapesu ja maksude vältimise kõrval tegelik bitcoini kasutus üliväike.

Bitcoin tegi detsembris hinnarekordi. Krüptoraha tipuks jäi 19 694,68 dollarit. Sealt kulus vaid kuus nädalat, et kukkuda alla 6000 dollari taseme. Täna laskus bitcoin Coindeski andmetel 5,3 protsenti, 10 943,63 dollarini.

Rogoff ütles CNBC-ile intervjuus, et bitcoin vajab reguleerimist, kuna seda kasutatakse rahapesuks seni kuni USA või Hiina võimud sekkuvad.