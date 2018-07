Makse laekus kümnendiku võrra rohkem

Kütuseaktsiisi tasuti mais 38,3 miljonit eurot, seda on 17,1 protsenti vähem kui mullu samal ajal, kuid viie kuu kokkuvõttes on kütuseaktsiisi laekunud 9,6 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Mai madalat tasumise taset mõjutasid aprillis enne 1. maid kehtima hakanud biokütuse lisamise nõude jõustumist soetatud varud. Bensiini deklareerimine jõudis mais normaaltasemeni, seega 2017. aasta detsembris soetatud varud hakkavad lõppema. Bensiini tarbimist vähendab täiendavalt bensiinimootoriga sõiduautode arvu langus ning bensiinimootorite järjest ökonoomsemaks muutumine.

Alkoaktsiisi laekus viiendiku vähem

Alkoholiaktsiisi tulu laekus mais 15,9 miljonit eurot ning tasumine oli 19,1 protsenti väiksem kui möödunud aastal samal kuul. Viie kuu kokkuvõttes laekus alkoholiaktsiisi 8,2 protsenti rohkem võrreldes eelmise aastaga. Viie kuuga on deklareeritud kanget alkoholi 2,8 protsenti rohkem kui möödunud aastal, kuid õlle kogus on 42,8 protsenti väiksem. Õlle madalam kogus tuleb eelmise aasta suvel toimunud aktsiisimäärade tõusust ning sellele eelnenud varumisest ning järgnenud piirikaubanduse kasvust. Suurem osa õlle ja veini varudest on maikuuks müüdud, kuid kange alkoholi varude müük veel kestab.

Tubakaaktsiisi tasuti mai eest 19,1 miljonit eurot ehk 1,7% rohkem kui möödunud aastal. 2017. aasta detsembris soetatud sigarettide varud on müüdud ning tubakaaktsiisi deklareerimine on saavutanud tarbimisele vastava taseme.

Mai lõpuks ulatus valitsussektori eelarvepuudujääk 0,52 protsendini SKPst ehk 129 miljoni euroni. Valitsussektori puudujääk tulenes nii keskvalitsuse kui ka sotsiaalkindlustusfondide eelarve puudujäägist. Keskvalitsuse eelarve puudujääk ulatus viie kuuga 287 miljoni euroni, millest 92 miljonit moodustasid Tagatisfondi hüvitised Versobanki klientidele. Versobanki mõju jääb ajutiseks, kuna likvideerimismenetluse raames hüvitatakse Tagatisfondile tehtud kulud. Sotsiaalkindlustusfondide puudujääk ulatus 12 miljoni euroni. Kohalike omavalitsuste koondeelarve oli mai lõpuks 170 miljoni euroga ülejäägis, mille üheks põhjuseks on kohalikele omavalitsustele suunatud tulumaksumäära tõstmine. Valitsussektori puudujääk on aasta alguses tavapärane ja seotud muuhulgas tulumaksutagastustega. Võrreldes möödunud aasta viie esimese kuuga oli sel aastal eelarvepositsioon Versobanka arvestamata 17 miljoni euro võrra parem.