Maksmata arvetega silma paistnud Helen Sildna ettevõte on vähendanud kahjumit, kuid maksuvõlg püsib

„Seoses tegevusportfelli laienemisega otsustas ettevõte 2017. aasta lõpus muuta oma nime. Nime muutus jõustus juriidiliselt 2018. aasta alguses,” kirjutab Sildna ettevõtte Shiftworks OÜ 2017. aasta majandusaruandes. Pikalt enne seda kandis ettevõte Musiccase nime, tekitades avalikkuses küsimusi nimevahetuse tagamaade osas.

„Muusikavaldkonnale viitav nimi Musiccase asendati nimega Shiftworks OÜ, võimaldades laiendada ettevõtte tegevusampluaad. Ettevõte viib mitmekesiste loovtiimide abil ellu kõrgetasemelisi loovkontseptsioone, mis sisaldavad sündmuskorralduse, kunstilise programmi, turunduse ja kommunikatsiooni elemente,” kirjeldab Sildna ettevõtte aruandes.

Populaarse festivali Tallinn Music Week peakorraldaja sattus suve keskel suure avalikkuse tähelepanu alla seoses koostööpartnerite süüdistustega, et ta ei maksa arveid õigeaegselt ära ning nii on see juba aastaid toiminud. Sildna ise ütles, et neil on väga keerukas rahastamismudel ja ta tegeleb probleemi lahendamisega.

Värskelt avaldatud aruandest selgub, et kui 2016. aasta lõpetas festivalikorraldaja ettevõte 5339 euro suuruse kahjumiga, siis möödunud aasta lõpuks suutis ta seda vähemalt raamatupidamislikult vähendada 1462 euro peale. Veel 2015. aastal lõpetas Sildna ettevõte majandusaasta 2652 euro suuruse kasumiga.