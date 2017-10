Maksu- ja tolliamet: 42,2 miljonit eurot välistulu ootab veel deklareerimist

Maksu- ja tolliamet võtab lähiajal ühendust rohkem kui 8000 inimesega, kellel on veel möödunud aasta tuludeklaratsioon esitamata või osa tulu deklareerimata jäänud, välistulu ootab juurde lisamist pooltel juhtudest, teatas amet.

„Andmevahetus teiste Euroopa riikidega on üha parem ja seetõttu on ka meil rohkem infot nende Eesti maksumaksjate kohta, kes möödunud aastal välismaal tulu teenisid. Kui nüüd on mingil põhjusel jäänud see info tuludeklaratsiooni kirja panemata, siis soovitame oma andmed kindlasti võimalikult kiiresti üle vaadata,“ selgitas maksu- ja tolliameti teenindusosakonna juhtivspetsialist Hannes Udde.

Amet võtab ka ise lähiajal nende inimestega ühendust, kokku tuleb välistulu osas tuludeklaratsiooni täiendada umbes 3000 inimesel. Lisaks on 1157 inimest, kes pole küll tuludeklaratsiooni esitanud, kuid on välistulu saanud.

Kokku on järelkontrollis 8252 inimese tuludeklaratsioonid, teine suurem deklareerimata tulu on saadud metsa või kinnisvara müügist. „Selgitame siin koos deklaratsiooni esitajaga välja, kas tal on kohustus täiendavat tulumaksu tasuda või ka mõne maksusoodustuse kasutamisega võimalik ka tulumaksu tagasi saada,“ lisas Udde. „Tulumaksu tasumise kohustus tekib näiteks juhul, kui inimene on välja üürinud oma korteri, müünud kasvava metsa raieõigust või metsa, saanud tulusid välismaalt. Maksusoodustusi saab näiteks eluasemelaenu intressidelt, koolituskuludelt ja annetustelt“. Lõplik juurde maksmisele või tagastamisele kuuluv summa saadakse siis, kui kõik möödunud aasta jooksul saadud tulu ja tehtud kulu arvesse võetakse.

2016. aasta eest esitati MTA-le üle 619 700 tuludeklaratsiooni, mille alusel kuulus tagastamisele 97,9 miljonit eurot tulumaksu, juurde määrati üle 33,7 miljoni euro tulumaksu.