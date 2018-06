Maksu- ja tolliamet: varasemate „Panama paberite“ alusel me täiendavaid maksumenetlusi ei alustanud

Maksu- ja tolliameti avalike suhete juhi Rainer Lauritsa sõnul on Panama paberite andmelekked ameti jaoks sarnased vihjeinfoga.

Panama paberite uue lekke ehk avalikuks tulnud 1,2 miljoni dokumendi puhul on suures osas tegemist kaost meenutava kirjavahetusega õigusabifirma Mossack Fonseca töötajate, pankurite, raamatupidajate ja juristide vahel, mis järgnes eelmisele lekkele. Tuhanded dokumendid puudutavad Eestit.

Rainer Lauritsa sõnul on sellised andmelekked maksu- ja tolliameti jaoks sarnased vihjeinfoga. "See tähendab, et maksumenetluse alustamiseks peavad ka meile kättesaadavad muud andmed andma põhjust esitada konkreetsele ettevõttele/ettevõtjale täpsustavaid küsimusi," ütles ta.

Sellised vihjed aitavad tema sõnul reeglina vaid suunata tähelepanu konkreetsetele asjaoludele. "Varasemate „Panama paberite“ alusel me täiendavaid maksumenetlusi ei alustanud. Küll oli kättesaadava info põhjal nähtav, et meile huvipakkuvad võimalikud rikkumised on ületanud tähtaja 5 aastat, mille puhul tahtliku rikkumise korral on võimalik maksu määrata. Selle tähtaja sisse peab jääma kogu vajaliku info kogumine ja tõendamine. Kuna aga ülevaade lekkinud andmetes täieneb pidevalt tänu riikidevahelisele koostööle, siis töötame andmeid jooksvalt läbi," ütles Laurits.