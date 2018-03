Maksuamet hakkab kütusepettureid pigistama

Riigikogu võttis kolmapäeval vastu vedelkütuse seaduse muudatused, mis loovad kütusesektoris turuosalistele senisest võrdsemad konkurentsitingimused ning aitavad maksuhalduril maksupettuste mahtu vähendada. Aastas peaks seda lootuste kohaselt riigile tooma 12 miljonit lisaeurot.

„Kui praegu saab maksuamet info müügitehingute kohta tagantjärele ja tagatissummad katavad üldiselt tekitatud kahjust vaid väikese osa, siis täna vastu võetud muudatused toovad müügiinfo reaalaega ja seovad müüja makstava tagatise müüdava kütuse kogusega,“ rääkis rahandusminister Toomas Tõniste.

„See võimaldab senisest tõhusamalt võidelda sektoris maksupettuste vastu, parandades sellega ausate müüjate konkurentsivõimet ja kasvatades riigi maksutulusid,“ lisas minister.

Kütuse käitlemise andmekogu võimaldab maksuametil tarbimisse lubatud vedelkütuse müügitehingute andmeid hallata reaalajas ja koondada järelevalve kütuse käitlemise üle elektroonilisse keskkonda. Selle tulemusel saab maksuamet oluliselt kiiremini teha riskianalüüse ja reageerida operatiivselt riskantsetele tehingutele ja toimingutele.

Eraldi reaalajas andmekogu luuakse laoarvestuse jaoks, kuhu sisestatakse andmed kütuse hoiustamise ja liikumise kohta nii üksikus laos kui erinevate ladude vahel.

Kolmanda olulise abinõuna pettuste ennetamiseks sätestatakse kütusemüüjatele tingimus, mille kohaselt võib müüja üldjuhul kütust müüa tagatisega kaetud koguses. Praegu on tarbimisse lubatud kütuse müüja tagatis 100 000 eurot, mida saab teatud tingimustel vähendada. Maksupettused võivad aga ulatuda miljonitesse eurodesse ja seda raha on riigil väga keeruline hiljem tagasi saada. Tagatise nõue on mõeldud selle finantsriski maandamiseks.

Kütuse müüjatele jääb õigus taotleda tagatise vähendamist, kui müüja on kütusemüügi tegevusloa alusel tegutsenud vähemalt kuus kuud ja tal pole maksuvõlga.

Maksu- ja tolliameti hinnangul tegutseb kütusesektoris ligi 86 riskiga isikut ning vedelkütuse turul toimuvate maksupettuste iga-aastane maht on hinnanguliselt 50–60 miljonit eurot. Meetmete tulemusel ootab riik täiendavaks aastaseks maksulaekumiseks 12 miljonit eurot.

Seadus jõustub tuleva aasta 1. veebruaril.