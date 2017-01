Maksuameti hinnangul makstakse igas kuuendas majutus- ja toitlustusasutuses ümbrikupalka.

Maksu- ja tolliameti (MTA) kontrolliosakonna talitusejuhataja Oscar Õuna sõnul on nn ümbrikupalk endiselt aktuaalne kahes sektoris: ehituses ning majutuses ja toitlustuses. „Majutus- ja toitlussektoris on umbes 3000 tegutsevat ettevõtet ja neist umbes 500 ehk iga kuuenda puhul on alust arvata, et seal makstakse kas täielikult või osaliselt ümbrikupalka,” märkis ta.